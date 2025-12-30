SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Caso Gustavo Gatica: defensa de Claudio Crespo cuestiona a la Fiscalía y apunta a “sesgos investigativos”

    El abogado defensor sostuvo que la Fiscalía "no llega a su conclusión desde un conjunto de premisas probadas que obliguen a una sola salida. Llega porque cada vez que aparece un vacío lo rellena con un supuesto compatible con su tesis".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este martes 30 de diciembre se llevó a cabo una nueva jornada de los alegatos de clausura del juicio contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado de lesionar gravemente al ahora diputado electo Gustavo Gatica en el marco de una protesta ocurrida durante el estallido social.

    En la ocasión la defensa de Crespo acusó “sesgos investigativos”, a la vez que cuestionó la imparcialidad del perito Nicolás Mujica, por publicaciones que realizó en redes sociales relacionadas con el estallido social.

    “La manifestación pública previa de una valoración favorable respecto de la detención o imputación de una persona, que posteriormente será objeto de un informe pericial, introduce un riesgo metodológico objetivo”, señaló la defensa, añadiendo que “no se trata de la opinión personal en sí misma, sino del efecto que dicha opinión puede tener sobre el proceso de selección, interpretación y jerarquización de la información relevante”.

    Según apuntó el abogado defensor, “cuando el investigador ya ha expresado públicamente una posición respecto del caso, se genera un compromiso cognitivo previo que puede influir en decisiones metodológicas que en apariencia son neutrales”.

    En la ocasión, la defensa de Crespo además cuestionó los argumentos de la Fiscalía señalando que “no llega a su conclusión desde un conjunto de premisas probadas que obliguen a una sola salida. Llega porque cada vez que aparece un vacío lo rellena con un supuesto compatible con su tesis. Pero si el método aceptado para completar vacíos es la suposición, entonces el mismo método permite construir otras conclusiones también compatibles con la prueba rendida".

    “Si se admiten giros de cabeza y ajustes posturales para hacer cazar al señor Crespo, también se pueden admitir orientaciones distintas de disparo y configuraciones no medidas para no excluir a Cárdenas. Y cuando el sistema permite dos explicaciones incompatibles sin que una sea refutada por hechos medidos, nadie puede convertir esa hipótesis en una certeza” agregó.

    Es así como finalmente apuntó que el argumento de la Fiscalía “depende de suposiciones no verificadas y de descartes construidos sobre premisas no probadas y si la conclusión requiere aceptar como verdaderos elementos que no fueron medidos, no fueron peritados o no fueron individualizados, entonces la inferencia no es una conclusión probatoria, sino que simplemente una preferencia interpretativa”.

    Los alegatos de clausura continuarán el próximo lunes, mientras que el veredicto se conocerá el 9 de enero.

