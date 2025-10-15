SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cataldo dice que el FES permitirá racionalizar el gasto en educación y así ”tener más crecimiento en las áreas que lo necesitan”

La autoridad explicó que existe “una dificultad estructural” en materia educativa y que no tiene que ver con Presupuesto, sino que más bien “con cómo hemos concebido en las últimas décadas la estructura de nuestra forma de financiar la educación a lo largo de la trayectoria educativa”.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
Ministro de Educación, Nicolás Cataldo. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta jornada -en entrevista con Radio Duna- la discusión de Prespuesto 2026 en materia educativa, así como también el proyecto que pone término al Crédito con Aval del Estado (CAE) y entrega un nuevo Financiamiento público para la Educación Superior (FES).

Consultado sobre las dificultades que enfrenta actualmente el sistema educacional, ya que la mayor parte del presupuesto se destina a la educación superior y no en otras áreas como la educación parvularia, la autoridad expresó que esto se debe a que existe “una dificultad estructural” en materia educativa, indicando que esto “no tiene que ver con esta ley de Presupuesto”, sino que más bien “con cómo hemos concebido en las últimas décadas la estructura de nuestra forma de financiar la educación a lo largo de la trayectoria educativa”.

En esto, explicó que no queda espacio en el presupuesto para definir otras prioridades ya que “el mandato legal de prácticamente más del 80% de los recursos -si no más, quizás me quedo corto- del Ministerio de Educación están definidos por ley, no hay mucho espacio para que uno pueda decidir dónde van esos recursos”

“Las subvenciones son mandatos legales, no puedes dejar de pagar las subvenciones ni la subvención escolar preferencial ni la general, ni la pro retención, ninguna. Y esos son ya más de 7 billones de los 16 billones del presupuesto”, indicó.

Sobre este punto, Cataldo expresó que lo que está ocurriendo en materia presupuestaria “es sólo el reflejo de las decisiones de los últimos 20 años en materia de política educativa, que tienen mandatos legales que son ineludibles para cualquier gobierno”.

“Puedo asegurar que el gobierno que venga, gane quien gane, cuando tenga que estructurar su ley de presupuesto del 2027, va a tener un presupuesto muy parecido a este en materia educativa”, afirmó.

En este sentido, el FES, expresó, representa una oportunidad para avanzar hacia un sistema más sostenible.

El FES es una oportunidad para esto. La proyección de ahorro a 10 años llega a los 2,9 billones de pesos”, explicó. “Terminar con el CAE, el modelo actual, y transitar a un modelo de financiamiento perfectivo (...) va a abrir espacio para que podamos racionalizar el gasto público en educación, permitiendo tener más crecimiento en las áreas que lo necesitan”.

En cuanto al Pesupuesto 2025, indicó que permitirá fortalecer áreas clave.

“Cuando estamos reforzando con sala cuna, modernización, cambio al sistema de financiamiento de la educación parvularia, entre otros, vamos a hacer crecer los recursos”, indicó.

Asimismo, y consultado sobre en qué momento llegamos a estar atrapados en definiciones legales en cuanto a asignación de recursos, Cataldo expresó que uno de los principales desafíos de su cartera sigue siendo la falta de flexibilidad para asignar recursos. “Es pura desconfianza acumulada en el tiempo producto de cómo se ha ido construyendo la política en los últimos 20 años”, indicó.

Feliz de poder abrir espacios para que haya más discrecionalidad. Discrecionalidad es poder tener la posibilidad como autoridad de decir ‘aquí tengo el problema, acá pongo los recursos’. Eso hoy día en educación no existe y ese problema lo han tenido los ministros anteriores a mí, los tengo yo y los va a tener el que viene”, apuntó.

Más sobre:NacionalEducaciónMineducNicolás Cataldo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric encabeza encuentro de negocios en Roma e invita a invertir en Chile en medio de un “escenario mundial incierto”

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Bancos reportan condiciones más restrictivas para el otorgamiento de créditos de consumo

La molestia de la UDI con republicanos por los dichos sobre Jaime Guzmán: exigen disculpas y pronunciamiento de José Antonio Kast

RN y UDI exigen salida de ministro Pardow y de secretario general de CNE tras error metodológico en tarifas eléctricas

“Mi expectativa es que Daniel esté en la papeleta”: Carmona en la antesala de la definición del Tricel sobre el caso de Jadue

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

3.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 14 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Boric encabeza encuentro de negocios en Roma e invita a invertir en Chile en medio de un “escenario mundial incierto”
Chile

Boric encabeza encuentro de negocios en Roma e invita a invertir en Chile en medio de un “escenario mundial incierto”

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

La molestia de la UDI con republicanos por los dichos sobre Jaime Guzmán: exigen disculpas y pronunciamiento de José Antonio Kast

Bancos reportan condiciones más restrictivas para el otorgamiento de créditos de consumo
Negocios

Bancos reportan condiciones más restrictivas para el otorgamiento de créditos de consumo

Diego Pardow por informe del CNE: “Permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2%”

Resultados de matriz de Louis Vuitton dan señales de “brotes verdes” en el sector del lujo

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

La dura advertencia de la FIFA a los hinchas chilenos por cánticos xenófobos contra Argentina en el Mundial Sub 20
El Deportivo

La dura advertencia de la FIFA a los hinchas chilenos por cánticos xenófobos contra Argentina en el Mundial Sub 20

La perfección argentina y el atrevimiento colombiano chocan en la semifinal del Mundial Sub 20

Timonel de San Antonio Unido da la cara: “Esteban Paredes es parte de la propiedad, pero el responsable soy yo”

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

El Agente Secreto: la nueva joya del cine brasileño anuncia preestreno en Chile
Cultura y entretención

El Agente Secreto: la nueva joya del cine brasileño anuncia preestreno en Chile

Feria Aparte alista su nueva edición en recinto patrimonial

El bandido Neira: la historia del olvidado héroe de la Independencia de Chile

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes
Mundo

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Cifra récord de bebés de padres extranjeros en Japón alivia caída de la natalidad en medio de debate sobre la migración

Hamas asegura que está cumpliendo sus compromisos con la entrega de los cuerpos de rehenes a Israel

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo