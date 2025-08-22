Chile condena aprobación de asentamiento israelí que crea 3.400 viviendas en Cisjordania

Fuerzas del ejército israelí se despliegan alrededor del sitio religioso de la Tumba de José, en la ciudad de Nablus, Cisjordania ocupada. Foto: AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado condenando la aprobación de autoridades de Israel del proyecto E1, que consiste en un plan de asentamientos en Cisjordania.

El proyecto E1 cortaría a Cisjordania de Jerusalén Este y presentaría una barrera para los palestinos que buscan moverse de una parte del territorio a otra. Implica la construcción de aproximadamente 3.400 nuevas viviendas.

“El Gobierno de Chile expresa su fuerte condena por la reciente aprobación, por parte las autoridades de Israel”, indicaron en el comunicado.

“ Esta medida compromete la continuidad territorial de un futuro Estado palestino y debilita la viabilidad de la solución de dos Estados , ampliamente respaldada por la comunidad internacional como vía para alcanzar una paz duradera entre Israel y Palestina”, apuntaron.

Reiterando el compromiso con el respeto “irrestricto del derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias”.