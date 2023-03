Codina expresa preocupación por “violencia generalizada” en el país ante riña que dejó ocho lesionados en colegio de Puente Alto

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, llegó este mediodía hasta el Colegio Industrial Las Nieves, establecimiento particular subvencionado, dependiente de la Sociedad Protectora de la Infancia, en el que se produjo una riña que terminó con ocho lesionados, seis alumnos, un profesor y un asistente de la educación.

“Nos preocupa mucho la situación de violencia generalizada que se vive en el país. Se manifiesta también en los estudiantes”, sostuvo el jefe comunal, precisando que acudió con la finalidad de dar su apoyo a la comunidad educativa afectada.

Codina hizo un llamado al Ministerio de Educación, criticando de paso las declaraciones que el jefe de cartera, Marco Antonio Ávila, hizo por la suspensión de clases en establecimientos de Valparaíso debido a un funeral de alto riesgo.

El titular del Mineduc debió aclarar sus planteamientos luego que al menos diez colegios y dos universidades interrumpieran sus labores ante el funeral de un sujeto con antecedentes que se desarrolló en Playa Ancha. En un principio catalogó como una “buena decisión” el cierre de establecimientos en contextos que “pueden ser y que pueden poner en riesgo a los estudiantes”. Tras las críticas tuvo que precisar que “los establecimientos tienen la facultad de tomar medidas de prevención frente a hechos que pueden afectar a sus comunidades”, sin embargo recalcó que no quiere decir que no se hayan tomado acciones para que estos hechos no sucedan.

“Ayer veíamos como el Ministerio de Educación de una manera complaciente hablaba sobre la suspensión de clases en Valparaíso. La violencia se está instalando, esto es algo que nosotros debemos enfrentar con decisión, pero también con programas que profundicen el trabajo en convivencia escolar”, dijo el alcalde Codina.

La autoridad comunal informó que solicitó a la Delegación Presidencial Provincial Cordillera que se disponga de una presencia policial “razonable” en el perímetro del establecimiento en los horarios de ingreso y salida.

Por otro lado, dijo que “hay que hacer hincapié en que esto es un problema que hoy día está enquistado en la sociedad”.

“No solo el tema de las redes sociales, también es el problema de que se ha ido normalizando la violencia en distintos ámbitos”, sostuvo.

En ese sentido reiteró su cuestionamiento al ministro Ávila, enfatizando que “lo que tiene que hacer un Ministerio de Educación es defender la educación pública y la educación particular subvencionada también, que son formas de entregar herramientas para que los chicos y las chicas tengan mejores oportunidades”.

“El Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es con fuerza generar un programa con una línea de financiamiento especial para que el tema de la violencia sea abordado adecuadamente en los establecimientos de todo Chile y de todas las características, porque el tema de la violencia está enquistado, está enraizado, es una forma hoy día de comunicación casi”, advirtió.