Colegio de Profesores asegura que aumento de presupuesto a plan que promueve el retorno a clases presenciales es “insuficiente”

La mañana de este jueves, el Presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, se refirió a la situación que enfrentan desde el gremio y las comunidades educativas pensando en una posible vuelta presencial a clases en marzo próximo.

Díaz señaló a Radio Usach que, en conversación con el ministerio la semana pasada, “le manifestamos al ministro nuestra preocupación frente a la situación que tenemos hoy día de pandemia”, argumentando que “nos parece bastante irresponsable”.

Desde el gremio indicaron que “nosotros no vamos a volver a clases presenciales mientras no estén las condiciones. Seguimos sosteniendo que la vida y la salud de las comunidades escolares para nosotros es fundamental”. Decisión que respaldan en la cantidad de contagios ocurridos durante la apertura y retorno a clases en algunos colegios durante el 2020: “La cantidad de estudiantes que fueron a esos colegios que supuestamente abrieron, fueron ínfimos, fueron muy poquitos, no obstante igual se contagiaron un 15%”, comentó Díaz a la emisora.

Aumento de presupuesto “insuficiente”

“La magnitud de cambios que se tienen que hacer en los espacios escolares (...) son muy grandes, indudablemente es un tema que también nos parece importante que el ministro transparente”, solicitó el presidente del Colegio de Profesores. Esto luego de que el Mineduc anunciara un aumento de presupuesto de plan que promueve el retorno a clases.

Para Carlos Díaz, el aumento de 6 mil a 13 mil millones de pesos contemplado para el plan Yo confío en mi escuela “es insuficiente” pues “el mismo ministro reconoce que va a llegar a más o menos el 51% de las comunas de todo el país”, situación que genera preocupación en el gremio por incertidumbre sobre el financiamiento para promover las medidas sanitarias en el 49% de establecimientos restantes.

Ayer, el ministro Raúl Figueroa anunció este incremento en el marco del plan Yo confío en mi escuela, la que permitió postular proyectos de diversos colegios a lo largo de Chile para realizar intervenciones en infraestructura y adquirir equipamiento, de acuerdo a los requisitos de la autoridad sanitaria, en el marco del regreso a las aulas.