Colegio de Profesores desarrolla asamblea nacional para definir eventual paro docente

La mañana de este viernes el Colegio de Profesoras y Profesores dio inicio a su asamblea nacional para así definir y caracterizar el eventual llamado a paro nacional docente ante las respuestas del gobierno a su petitorio y las demandas que el profesorado califica como no resueltas, tales como agobio laboral, bono de retiro, salud mental y deuda histórica.

Esta cita se desarrolla después que se conocieran los resultados de la Consulta Nacional del Magisterio en donde participaron unos 20 mil profesores del país, y en el que más de un 80% se mostró decepcionado de las respuestas del Ejecutivo.

“Vamos a tomar definiciones claras sobre el curso de acción respecto de cuál es el plan que vamos a llevar adelante a partir de estas respuestas que tenemos al día de hoy por parte del Ministerio (de Educación)”, sostuvo previo a la asamblea el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz.

En esta línea, detalló, “está dentro de las decisiones que hoy tomaremos, la posibilidad cierta de poder convocar a una paralización nacional”.

“Se ha conversado a nivel de todos los territorios y el país que esta es una posibilidad muy cierta. Veremos cuál es el mandato que trae los dirigentes desde cada uno de los territorios, y por supuesto que haremos la votación respectiva”, añadió.

Durante la tarde, tras la votación, detalló, darán a conocer si es que toman la decisión de un paro nacional, cuál será el carácter de este y las fechas, si es por un par de días o indefinido, y también si se realizará ahora en junio o a la vuelta de las vacaciones de invierno.

El pasado miércoles, el presidente del gremio ya se había referido a la posiblidad de un paro, destacando que “no descartaban” un paro nacional indefinido, ya que “creemos que hay muchos temas que todavía el Ministerio de Educación no ha respondido”.

“Hoy día en Chile -hay que decirlo con mucha claridad- no se está pagando el sueldo a los profesores y profesoras, no se está pagando el sueldo íntegro, se les debe la previsión en decenas de comunas del país, pero incluso el sueldo líquido no se está pagando”, sostuvo en aquella ocasión. “Está el caso de Ancud, de Til-til, de Punta Arenas, de Lota... entonces son temas que indudablemente el profesorado nacional no puede seguir resistiendo”.