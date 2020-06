Columna: La salud no discrimina vidas

La priorización en la atención médica a los pacientes es algo esencial en cualquier sistema de salud público y de cobertura universal, por lo que no es algo exclusivo de la situación de crisis actual por la pandemia, aunque en este momento de pandemia ofrece una mayor complejidad y puede llegar a tener un carácter fatal para las familias que tienen entre sus miembros a Personas en Situación de Discapacidad (PeSD)

La atención de urgencia a Personas en Situación de Discapacidad es una ley del Estado de Chile y debería ser ejecutada por todo los profesionales médicos de Chile. Sin embargo, recibimos la noticia de la primera muerte de una PeSD o el Down como lo nombraron en el Hospital Félix Bulnes. En este lugar dieron a entender a la familia de Óscar que deberían estar contentos por todo lo que ha vivido Óscar, ya que los niños con síndrome de Down solo viven hasta los 17 o 20 años, a los médicos de ese recinto les cuento que la proyección de vida de las personas con Síndrome de Down es de 60 años y en aumento.

Óscar Walter era un hombre de 38 años de edad, sano, querido e incluido en su comunidad y en su barrio. El Chavito, como era conocido Óscar, murió por falta de servicio y protocolos del Hospital, no por el COVID 19 (otros se han salvado). Tengo que afirmar que en este caso hubo negligencia médica.

Hoy La falta de protocolos para la atención y no sólo los cuidados preventivos para las personas con discapacidad, especialmente aquellas con PeSD más severa, es lo que producirá la muerte de estas. Esa falta de protocolos es lo que provocó la muerte de Óscar. Debemos considerar que la pérdida de vidas se compensa con la salvación de otras, es incompatible salvar a algunos para dejar morir a otros, todos somos iguales.

La muerte de Oscar es una alerta, que debemos mirar y anticiparnos, no devolverá la vida de él, pero en algo tranquilizará a su familia.

Junto al Colectivo Nacional por la Discapacidad queremos insistir en que la pobreza eleva la probabilidad de ser una persona con discapacidad y la discapacidad eleva la probabilidad de caer en la pobreza. En momentos en que el mundo enfrenta una pandemia de carácter sanitario, esta frase se hace carne en miles y miles de personas, y Chile no está al margen de aquello”.

En tal sentido hemos manifestado que, en todas las medidas implementadas por el Gobierno, tanto en materia económica, social y sanitaria, nunca se ha incluido a las personas con discapacidad para ser beneficiarias de alguna política pública en la contingencia por todos conocida.

Efectivamente, no ha existido ninguna medida concreta del Gobierno para llegar a este grupo tan importante de la población. Y estas personas se encuentran angustiadas al no conocer en forma oportuna e inclusiva (lenguaje fácil o lengua de señas) las posibles medidas sanitarias o económicas que les pudiera afectar.

¿Nos vamos a encontrar de nuevo con este tema a la hora de acceder a los tratamientos y las vacunas cuando existan? Es por ello que es importante anticiparse.

Estimado Estado de Chile hoy las Personas en Situación de Discapacidad exigimos, como sujetos de derecho y no de caridad, un protocolo de atención para todas las PeSD y su priorización es urgente.