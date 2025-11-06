OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Con ausencia de Kast, Parisi y Artés: arzobispo Chomali se reúne con aspirantes a La Moneda

De acuerdo con el cardenal, durante el encuentro se reparó en el valor del diálogo y de la democracia. Y "La mejor manera que tenemos de cuidar (la democracia) es a través de las elecciones responsables, serenas y con convicciones", enfatizó.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí.

Durante la mañana de este jueves, cinco de los ocho candidatos presidenciales se reunieron con el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali.

El encuentro -al que también fueron invitados los postulantes a la Cámara de Diputados- fue convocado por el prelado para “ofrecer un espacio de recogimiento y reflexión en el marco del actual proceso electoral” y con el fin de que los invitados renueven “su compromiso con el bien común y con la construcción de un país más justo y fraterno”.

Santiago 6 de noviembre 2025. Teniendo invitados a los candidatos presidenciales, y postulantes a la Camara en la RM, el cardenal Fernando Chomali, preside encuentro de oracion para ofrecer un espacio de recogimiento y reflexion en el marco del actual proceso electoral. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La cita sólo contó con la asistencia de cinco aspirantes a la Presidencia: Jeannette Jara (Partido Comunista), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Evelyn Matthei (UDI), Harold Mayne Nicholls (Ind.) y Marco Enríquez Ominami (Ind.). El candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast no concurrió debido a que tiene programado un acto de campaña en Valparaíso. La Tercera consultó a los equipos de Franco Parisi y Eduardo Artés sobre sus motivos para restarse de este acto, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.

Al final del encuentro, Chomali sostuvo en una conferencia de prensa: “Nos hace ver que es posible dialogar, es posible conversar, es posible no estar de acuerdo, pero hay algo muy superior que es nuestra humanidad. Ese mensaje fue muy bien acogido por todos, eso es algo que tenemos que valorar. Y también dije algo que lo siento muy en mi corazón, sobre todo viendo lo que pasa en todas partes del mundo y también en América Latina. Lamentablemente, hermanos y hermanas, la democracia es frágil. Y si hay un valor que tenemos en Chile es la democracia y la tenemos que cuidar. Y la mejor manera que la tenemos que cuidar es a través de las elecciones responsables, serenas y con convicciones".

Santiago 6 de noviembre 2025. Teniendo invitados a los candidatos presidenciales, y postulantes a la Camara en la RM, el cardenal Fernando Chomali, preside encuentro de oracion para ofrecer un espacio de recogimiento y reflexion en el marco del actual proceso electoral. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Y en eso, se los digo con todo cariño, todos tenemos una gran responsabilidad y también ustedes. Creo que el hecho que tengamos una democracia que funciona, lo sabemos, que tengamos un país religioso de impronta cristiana, creo que es un valor importante para preocuparnos de los temas importantes. Y los temas importantes es qué sociedad le vamos a dejar a las futuras generaciones. Ese es el único tema que importa en este minuto", añadió.

