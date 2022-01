Con llamados a la educación, fiscalización y coordinación: Gobierno Regional Metropolitano lanza “Plan Verano contra Incendios 2022″

Esta mañana el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, junto a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, el Director Regional RM ONEMI, Miguel Muñoz, el Jefe de la sección de Operaciones CONAF RM, Rodrigo Fernández y el Comandante de Bomberos, Juan Quevedo, presentaron el “Plan Verano contra Incendios 2022″.

Desde el Parque Natural Quebrada de Macul, Orrego sostuvo que debido a las altas temperaturas, la sequía, la baja humedad y los vientos “cualquier actividad humana hoy día en la precordillera es de riesgo”. Ante ese panorama hizo un llamado a que las personas que acudan a este lugar sean “responsables”.

“Proteger los bosques de nuestra región es una tarea compartida, de los municipios, de las distintas entidades que tienen responsabilidades en la precordillera, pero también de los ciudadanos”, indicó y en ese sentido enfatizó en la importancia de no dar espacio para los riesgos, no generar fuego y no dejar basura ya que aumentan las probabilidades de iniciar un incendio que termine afectando la biodiversidad de la región.

¿Cómo replicar este plan en todas las comunas de la región? ante la pregunta apuntó que Peñalolén con guarda parques propio, de coordinación de actores y que es un ejemplo que se debería imitar en toda la RM. “Aquí nadie sobra en el combate a los incendios forestales y, por supuesto, un llamado a la educación, a los niños, a los jóvenes y a los adultos”, y añadió “el llamado es a la fiscalización, a la educación y a la coordinación”.

Finalmente informó que este viernes “vamos a tener una reunión el Comité Operativo de Emergencia, donde vamos a estar todas las entidades incluido el Delegado, que es quien hoy día tiene el rol de coordinación, espero que con el futuro gobierno eso cambie”.

Por su parte, el Director Regional RM ONEMI, Miguel Muñoz, detalló que hay una lógica de trabajo radial pero también vía WhatsApp, de manera de que la información llegue rápidamente y lo que permite que los rescates aéreos sean más eficaces.

“Lo fundamental en todo tipo de emergencia, en la medida en que el aviso sea rápido y oportuno, la respuesta va a ser rápida y oportuna. Por lo tanto, el llamado es a que las personas cuando ven un amago de incendio, cuando vemos fumarolas o ven además a una persona haciendo una acción ilícita informar rápidamente”, subrayó.

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, además de reiterar el llamado a la prevención apuntó al uso de la aplicación “Quebrada de Macul”. “Toda persona que viene al parque puede bajarla en su celular, con el cual primero lo estamos cuidando porque si se pierde al interior de la montaña puede mandar señales de aviso” dijo la jefa comunal quien explicó que a través de Bluetooth siguen la ruta de los visitantes, y añadió que “además hay un botón de pánico que puede servir para denunciar que una persona se perdió, tuvo un accidente, pero también poder denunciar que hay un incendio forestal”.

En tanto, Juan Quevedo, Comandante de Bomberos afirmó que “estamos bastante bien preparados en la respuesta a la emergencia, hemos dotado compañías de la zona precordillerana de distintos elementos, distintas herramientas que potencian esta área.”