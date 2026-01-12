Conaf entrega balance de incendios forestales en combate: tres comunas se mantienen con alerta roja

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance de los principales incendios forestales que han afectado al país, identificando a tres que se encuentran con alerta roja decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).

Según señaló la entidad, en total son ocho siniestros que se mantienen en combate, repartidos entre las regiones del Maule, La Araucanía, Ñuble y Los Lagos.

El primer incendio identificado por Conaf es el que se desarrolla en Cauquenes, Región del Maule. Tiene la alerta roja comunal activada porque está activo cerca de sectores poblados, y las llamas han quemado una superficie de 350 hectáreas.

Los recursos desplegados para su combate son seis técnicos, cuatro brigadas, tres maquinarias pesadas y dos aviones cisterna de Conaf, además de Bomberos y una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brife) del Ejército de Chile.

El segundo siniestro es en la Región del Ñuble, en la comuna de Pinto. El territorio afectado de manera preliminar es de 350 hectáreas, y hasta el momento los recursos para su combate son cuatro técnicos y cuatro brigadas.

Asimismo, Senapred decretó alerta roja comunal porque el incendio afecta la Reserva Natural Ñuble, y no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas.