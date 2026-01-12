SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Conaf entrega balance de incendios forestales en combate: tres comunas se mantienen con alerta roja

    Según señaló la entidad, en total son ocho siniestros que se mantienen en combate, repartidos entre las regiones del Maule, La Araucanía, Ñuble y Los Lagos.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial.

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance de los principales incendios forestales que han afectado al país, identificando a tres que se encuentran con alerta roja decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).

    Según señaló la entidad, en total son ocho siniestros que se mantienen en combate, repartidos entre las regiones del Maule, La Araucanía, Ñuble y Los Lagos.

    El primer incendio identificado por Conaf es el que se desarrolla en Cauquenes, Región del Maule. Tiene la alerta roja comunal activada porque está activo cerca de sectores poblados, y las llamas han quemado una superficie de 350 hectáreas.

    Los recursos desplegados para su combate son seis técnicos, cuatro brigadas, tres maquinarias pesadas y dos aviones cisterna de Conaf, además de Bomberos y una Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (Brife) del Ejército de Chile.

    El segundo siniestro es en la Región del Ñuble, en la comuna de Pinto. El territorio afectado de manera preliminar es de 350 hectáreas, y hasta el momento los recursos para su combate son cuatro técnicos y cuatro brigadas.

    Asimismo, Senapred decretó alerta roja comunal porque el incendio afecta la Reserva Natural Ñuble, y no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas.

    La tercera alerta roja es en la comuna de Cholchol, Región de La Araucanía, donde se desarrolla cercano a sectores habitados, y lleva 30 hectáreas afectadas por las llamas. Los recursos desplegados con tres técnicos, seis brigadas, dos maquinarias pesadas y un camión cisterna de Conaf, además de Bomberos.

