Conaf Valparaíso sostiene que condición climática es favorable ante incendio forestal que mantiene con alerta roja a la comuna

Durante la mañana de este jueves el Director de Conaf Valparaíso, Mauricio Núñez, se refirió al incendio forestal que mantiene con alerta roja a la comuna señalando que las condiciones climáticas son favorables y que se utilizarán recursos aéreos y maquinaria pesada en su combate.

Según detalló el director de Conaf de Valparaíso, el incendio denominado Estanque Esval-La Isla, se inició en un micro basural del sector y su propagación obligó a decretar la alerta roja en la comuna, así como emitir una alerta de evacuación.

De acuerdo a lo que detalló, hasta el momento la superficie afectada es de dos hectáreas por confirmar de pastizal, matorral y también plantación de pino y eucalipto, y hasta el momento no se han registrado viviendas afectadas.

“En este momento el incendio tiene una propagación lenta con una intensidad media a baja. Nos favorece bastante la condición climática porque entró la vaguada y una vez también que se abra el techo, vamos a poder también aplicar recursos aéreos y también vamos a ingresar maquinaria pesada”, explicó.

En el lugar se encuentran trabajando cuatro brigadas de Conaf, además de once carros de bomberos de los cuerpos de Viña y Valparaíso.