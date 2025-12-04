Conaf Valparaíso sostiene que condición climática es favorable ante incendio forestal que mantiene con alerta roja a la comuna
El incendio, que se inició en un micro basural, ha afectado una superficie por confirmar de dos hectáreas.
Durante la mañana de este jueves el Director de Conaf Valparaíso, Mauricio Núñez, se refirió al incendio forestal que mantiene con alerta roja a la comuna señalando que las condiciones climáticas son favorables y que se utilizarán recursos aéreos y maquinaria pesada en su combate.
Según detalló el director de Conaf de Valparaíso, el incendio denominado Estanque Esval-La Isla, se inició en un micro basural del sector y su propagación obligó a decretar la alerta roja en la comuna, así como emitir una alerta de evacuación.
De acuerdo a lo que detalló, hasta el momento la superficie afectada es de dos hectáreas por confirmar de pastizal, matorral y también plantación de pino y eucalipto, y hasta el momento no se han registrado viviendas afectadas.
“En este momento el incendio tiene una propagación lenta con una intensidad media a baja. Nos favorece bastante la condición climática porque entró la vaguada y una vez también que se abra el techo, vamos a poder también aplicar recursos aéreos y también vamos a ingresar maquinaria pesada”, explicó.
En el lugar se encuentran trabajando cuatro brigadas de Conaf, además de once carros de bomberos de los cuerpos de Viña y Valparaíso.
