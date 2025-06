Concejales que buscan sanción contra Hassler justifican recurso y cuestionan fin del caso Sierra Bella

Los concejales Luis Fernando Mackenna, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Vicente Martínez (Partido Republicano) y Juan Mena de Renovación Nacional (RN), junto al abogado Marcelo Brunet, entregaron detalles del recurso que el Segundo Tribunal Electoral Metropolitano declaró admisible y que busca que se sancione a la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler con inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.

Hassler, militante del Partido Comunista, espera competir en las elecciones de noviembre por un escaño en la Cámara de Diputados, y ha acusado que existe una “operación política” tras la acción de los representantes de oposición.

En el requerimiento, seis concejales de Santiago acusan un notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa de la otrora jefa comunal durante su gestión entre 2021 y 2024.

La presentación apunta a supuestas irregularidades en la Corporación para el Desarrollo de Santiago (Cordesan), la fallida compra de la propiedad en que funcionaba la Clínica Sierra Bella, el cuestionado proceso de entrega de tarjetas de alimentos, la ausencia a las sesiones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) y una planificación presupuestaria 2025 “sin respaldo técnico suficiente”.

“Si llegamos a haber presentado esta acción, es básicamente por dos razones. Primero, porque los concejales en su función fiscalizadora están cumpliendo este rol. Y segundo, y probablemente más importante, porque estamos convencidos que las irregularidades tienen entidad suficiente como para poder solicitar al tribunal que adopte la decisión que nosotros le hemos pedido”, afirmó Brunet.

Sobre el caso Sierra Bella, ningún querellante pidió la reapertura y el Ministerio Público comunicará su decisión de no perseverar en una audiencia fijada para el 18 de julio, por no haber reunido los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal.

“Yo entiendo que la justicia debe decir, bueno, como esto no se concretó, no hubo una venta, finalmente la municipalidad no pagó esta propiedad, dejan el caso hasta ahí. Pero aquí hubo un intento de fraude, que fue detenido por nosotros, por quienes interpusimos estas acciones y que denunciamos", afirmó el concejal Mena.

Brunet, en tanto, dijo que “una cosa es la responsabilidad penal que pudiera tener eventualmente la exalcaldesa Hassler y una cosa distinta es el problema que genera para la imagen de la municipalidad haber estado expuesto a una situación como esta durante tanto tiempo.

“Evidentemente existen situaciones que, al parecer, dan cuenta de irregularidades y esas irregularidades tuvieron a la palestra a la Municipalidad de Santiago por meses, por años en realidad. Lo que significa en la práctica que eso ha generado un detrimento también a la imagen de la municipalidad”, insistió el abogado RN.

El concejal Martínez, a su vez, aseguró no tener dudas de que “se usaron mal los recursos” de la municipalidad en la administración de Hassler.

“No se pudo avanzar en materias tan importantes como seguridad, como protección al comercio formal y como posibilidad de darle una mejor vida a los vecinos de Santiago. Hoy día, la acción que tomamos va dirigida a eso. No vamos a dejar que se aprovechen de los vecinos, que se usen mal sus recursos y que no haya responsabilidad”, sostuvo.