Consejo Regional de Los Lagos aprueba fondo de $ 6 mil millones para mitigar efectos del Covid-19 en la zona

En sesión por videoconferencia, el Consejo Regional de Los Lagos aprobó por unanimidad este miércoles un plan para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus en la región, fortaleciendo a la red asistencial del Servicio de Salud y la red social municipal, facilitando recursos para controles médicos, barreras sanitarias preventivas y fármacos e insumos para los más desprotegidos.

El plan considera una inversión de 6 mil millones de pesos y permitirá instalar 15 puntos de control sanitario en las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena. Además el fondo fortalecerá la capacidad de compra a gran escala, para que los municipios accedan a insumos para mejorar las condiciones sanitarias necesarias para enfrentar el brote.

El intendente Harry Jürgensen destacó que con este acuerdo se dispondrán “6 mil millones de pesos para atender esta emergencia en la región, apoyando al servicio de salud en implementación, equipamiento, insumos, e incluso contratación de personal si es necesario, donde estos recursos van a estar disponibles también desde la fuente de emergencia de Interior”.

La autoridad agregó que el Core aprobó destinar el 100% de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que se destinan a emergencia eventual a esta emergencia.

Jürgensen precisó que se transferirán “1500 millones de pesos a los servicios de salud para su apoyo en todo lo que son estos cordones, y aduanas sanitarias. También se acordó, y aquí perdónenme las organizaciones, que gran parte del 6% que se destina a actividades deportivas, culturales, sociales se van a destinar a esta emergencia”.

El intendente también resaltó que por primera vez se pondrán a libre disposición “500 millones que permitirán a este Jefe de Gobierno Regional atender la necesidad en función de la demanda que tengamos".

Por su parte, la seremi de Salud, Scarlet Molt destacó que “exista una aprobación para un flujo de recursos para esta magnitud es absolutamente esencial, no nos olvidemos que esta es una catástrofe que no va a terminar esta semana ni la próxima, estos pueden ser meses donde tengamos que estar bajo un tremendo estrés desde el punto de vista del manejo del personal o uso de elementos protección personal, esto implica reforzamiento en material, equipamiento en mantener las condiciones, por lo tanto debemos contar con los elementos que permitan que los mismos funcionarios de salud no se vean perjudicados"