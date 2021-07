Constituyente Felipe Harboe sobre revisar una amnistía para presos del estallido social: “La convención no tiene ninguna potestad para eso”

Ayer, tras cerrar la primera sesión de la Convención Constituyente la presidenta Elisa Loncón y Jaime Bassa, ahondaron en una de las primeras definiciones que marcarán la pauta de la discusión durante estas primera semanas.

Uno de ellos es buscar un indulto, o amnistía, para las persona que se encuentren en prisión preventiva por hechos ocurridos en el contexto del estallido social, tema que también ha sido instalado por los presidenciales de Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA).

Hoy, en radio Duna, el constituyente Felipe Harboe (PPD), que ayer siguió la sesión vía streaming debido a que e encuentra en cuarentena por ser contacto estrecho de Covid-19, se refirió a este punto, señalando que “la convención no tiene ninguna potestad para eso (una amnistía), ninguna. No tenemos tenemos ninguna facultad constitucional”.

Sobre revisar el tema planteado como punto inicial de la Convención, dijo que “eso podrán hacerlo un grupo de convencionales, como se dice por ahí ‘en pedir no hay engaño’, uno podría pedir que se revisara cualquier caso. Pero eso dependerá de las instituciones correspondientes. Una amnistía, supone una ley, una ley supone en este caso una iniciativa del Presidente de la República y un apoyo del Parlamento. Por lo tanto, no es materia propia de nuestras competencias”.

Harboe agregó que “lo importante es tratar abstraer a la Convención Constituyente de los temas coyunturales, de la polémica diaria. Porque si la Convención va a estar supeditada y se va a suspender la sesión porque hubo una manifestación o porque el Congreso sacó una ley que no me gustó, o porque el gobierno dijo tal o cual cosa, eso sería lamentable, porque sería finalmente someter a la convención a presiones de instituciones o acciones de externas”.

Sobre el rol de la instancia explicó: “Hay que estar conscientes, y eso es súper importante, que las personas que fuimos elegidos, fuimos elegidos en primer lugar con un conjunto de reglas, que nos dieron la posibilidad de ser elegidos. Pero esa mismas reglas han establecido ciertos límites, para que nosotros no abusáramos de nuestro poder, como en Venezuela que terminó una asamblea constituyente terminó gobernando. Ns dijeron ustedes no pueden ser gobierno, no están para gobernar, ustedes no pueden ser jueces para determinar quien es culpable o inocente y tampoco pueden ser legisladores y por tanto el reglamento tiene que adecuarse a esas reglas”.

Sobre lo que viene, el constituyente Harboe afirmó: “Espero que la mesa directiva junto con representantes de los diferentes grupos que hay en el interior se pongan de acuerdo rápido y se inicia la comisión especial para redactar un reglamento. Y si de aquí a tres semanas tenemos el reglamento redactado, fantástico, porque así se despejan rápidamente todos los temas administrativos y comienza la función para la cual nos eligieron que es redactar la Constitución”.