Nacional

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero

El joven desapareció la tarde del sábado tras tirarse un piquero al mar en medio de marejadas.

Paula Pareja 
Paula Pareja

A las 7.00 de la mañana de este lunes comenzó la tercera jornada de búsqueda del joven de 17 años que desapareció la tarde del sábado en la playa Las Torpederas de Valparaíso.

El joven llegó a la playa junto a sus primos para pasar la tarde cuando decidió lanzarse un piquero al mar, mientras éste se encontraba con marejadas.

El comandante David López, capitán de Puerto de Valparaíso, señaló a Mega que durante todo el fin de semana se ha mantenido la condición de marejadas en el borde costero, lo que “ha dificultado las labores de rebusca”.

Se espera que en el trascurso del día las marejadas disminuyan lo que permitiría, “con buzos especializados, efectuar una rebusca submarina en el área del borde costero”, precisó la autoridad naval.

En ese sentido, explicó que “a la tarea se ha sumado el día de hoy un OPB, que es un buque de mayor capacidad, debido a que transcurría la emergencia, esta rebusca se extiende debido a la misma morfología que tiene y cómo se experimentan las corrientes".

López señaló que existen "varias teorías de cómo rebuscar, de acuerdo a cómo se han dado este tipo de experiencias. Y eso es lo que vamos a continuar efectuando".

Con ello, indicó que a las 9.00 de la mañana “va a despegar un helicóptero, va a efectuar una rebusca desde el sector de la Piedra Feliz hacia Concón“.

Además, informó que existen coordinaciones con la Delegación Presidencial, “porque también nos aportan con drones especializados. Y se hacen las coordinaciones por el espacio aéreo y que no interfieran en las operaciones de esta aeronave”, sostuvo.

De no haber novedades en las próximas horas, el comandante aseguró que está considerado el sobrevuelo de helicóptero durante la tarde.

