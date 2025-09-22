Contraloría abre sumario por uso indebido de vehículo fiscal en contra de alcalde de Vichuquén detenido por manejo en estado de ebriedad

La Contraloría comunicó este lunes que inició un sumario por posible uso indebido de vehículos fiscales en contra de Patricio Rivera (RN), alcalde de Vichuquén que fue detenido durante la noche del viernes 19 de septiembre por conducir en estado de ebriedad.

A tráves de un comunicado el ente fiscalizador explicó que “investigará una eventual infracción al Decreto Ley N° 799 , de 1974, que regula el uso de vehículos fiscales".

El jefe comunal fue aprehendido mientras conducía un vehículo municipal por la Ruta J-60 de El Maule. Cuando intentaron fiscalizarlo por exceso de velocidad, Rivera evitó el control, aunque posteriomente fue fiscalizado por otro grupo de uniformados que dio cuenta de su estado etílico.

En su audiencia de cautelares, registrada el pasado sábado, el fiscal jefe de Licantén, Jaime Rojas, detalló que el test registró “una dosificación de 1,78 gramos de alcohol por litro de la sangre”.

Así, el jefe comunal fue formalizado por el delito de manejo en estado de ebriedad, tras lo cual quedó con arraigo nacional y se le suspendió la licencia de forma provisoria. Asimismo, se establecieron 3 meses para el desarrollo de la investigación.

Los descargos de Rivera

El día posterior a su detención, el alcalde Rivera, se refirió a la situación en sus redes sociales, donde calificó su actuar como “un error”.

En su cuentra de Instagram, el jefe comunal comentó: “Errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho”.

“ No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné ”, añadió, al mismo tiempo que descartó haber intentado huir.