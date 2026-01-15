Contraloría da visto bueno a proyecto de ley que obliga a aerolíneas a informar identidad de pasajeros a las autoridades

La Contraloría General de la República (CGR) ha tomado razón del proyecto de ley que exige a las empresas aéreas a entregar información sobre sus pasajeros a las autoridades, y con este visto bueno de parte de la entidad fiscalizadora, solo faltaría ahora la publicación en el Diario Oficial para así convertirse en ley.

La iniciativa legislativa, que se originó en moción en la Cámara de Diputados, modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas la entrega de información sobre sus pasajeros a las autoridades.

Esto, con el objetivo de “detectar y detener a individuos peligrosos, prevenir la evasión de la justicia y mejorar la cooperación internacional”.

En específico, el proyecto indica que las empresas de transporte aéreo de pasajeros que operen en el territorio nacional, “estarán obligadas a presentar a la Policía de Investigaciones de Chile, a Carabineros de Chile y al Ministerio Público, una vez finalizado el embarque, la información anticipada de pasajeros o API (Advance Passenger Information), el registro de nombres de pasajeros o PNR (Passenger Name Record) y los documentos señalados en el artículo 90, según fuera el caso”.

Asimismo, se indica en el texto, y sin perjuicio de la referida obligación, los transportadores aéreos de pasajeros “estarán siempre obligados a informar, a requerimiento del Ministerio Público, de las policías o del Ministerio de Seguridad Pública, sobre la identificación, lugar de embarque y destino de cada uno de los pasajeros que transporta, transportará o haya transportado”.

En diciembre pasado, el proyecto fue aprobado de manera unánime por el Senado, en donde en la discusión los parlamentarios destacaron el avance en el control preventivo, “armonizando entre seguridad y protección de datos personales”, con un “método de seguridad integral”, que a su vez “permitirá enfrentar el mal uso que se ha detectado con el endoso de pasajes aéreos”.