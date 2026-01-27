Contraloría detecta doble rol de funcionario en La Reina y ordena medidas al municipio

Un informe entregado por la Contraloría General de la República determinó que un funcionario de la Municipalidad de La Reina ejercía simultáneamente dos cargos.

Tras una investigación realizada a las contrataciones de la representación comunal, se dio a conocer que la persona ejercía, de manera simultánea, cargos como jefe de gabinete del municipio y secretario ejecutivo del directorio de la Corporación de Desarrollo de la comuna.

Adicionalmente, se constató que al momento de llegar a la corporación como asesor legal y encargado de redes sociales, no contaba con los requisitos solicitados para postular al cargo , al carecer de estudios completos de educación superior .

Según constató Contraloría, el funcionario cursó dos años en la carrera de Derecho.

El mismo funcionario habría advertido una ausencia de control respecto a las funciones que desempeñaba en la entidad municipal y en la corporación, manifestando que no era posible identificar la cantidad de horas trabajadas, ya que estas se realizaban por cumplimiento de tareas.

Ante estas irregularidades, la CGR instó a la Municipalidad de La Reina a diseñar una herramienta que permita separar y registrar claramente las funciones y tiempos laborales del funcionario en cada cargo e informarlo en un plazo de 60 días hábiles ante el ente fiscalizador.

Por otro lado, la municipalidad deberá establecer una herramienta que permita acreditar documentadamente el cumplimiento de los requisitos de entrada y la validación de las competencias del trabajador, que incluya las certificaciones formales cuando corresponda.

El cumplimiento de esas disposiciones deberá ser informado al órgano fiscalizador, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del informe final.