Contraloría detecta irregularidades en horas extras y registro de jornadas de funcionarios en Municipalidad de La Florida

La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en el registro de entrada y salida de los funcionarios de la Municipalidad de La Florida durante el año 2024.

El órgano fiscalizador realizó una auditoría al proceso de asignación, control, ejecución y pago de horas extraordinarias al personal de planta y contrata del municipio, así como al cumplimiento de su jornada laboral en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, durante la gestión del exalcalde Rodolfo Carter.

En dicho documento, la Contraloría da cuenta que si bien la entidad comunal cuenta con los sistemas SMC y ZK Bio Time para el registro de control de asistencia, se verificó que tres funcionarios, quienes disponían del perfil para modificar el ingreso y salida de los distintos funcionarios a través del anotado sistema SMC, efectuaron 34 modificaciones de sus propios registros de entrada y salida en dicho sistema durante el año 2024.

Asimismo, otras 20 personas podían autorizar la modificación horaria, pese a que sus funciones no tienen atribución para este control. En la auditoría se verificó también que funcionarios que habían sido desvinculados se mantenían vigentes en el sistema de asistencia, no siendo posible determinar si aquellas personas ejecutaron transacciones dentro de éste posterior a su salida del municipio.

Se determinó, además, que 22 funcionarios municipales, en 41 ocasiones realizaron el registro de ingreso con posterioridad a la hora de tolerancia, no obstante ello, el sistema de control de asistencia computó el término de la jornada laboral sin haber adicionado a dicha jornada la compensación por el atraso en la llegada, y considerando los minutos posteriores como extraordinarios. Además, se constató que cuatro funcionarios no dieron cumplimiento a la jornada de trabajo.

Otra de las observaciones arrojó que la Municipalidad de La Florida desembolsó $6.098.508 y $1.409.494 por horas extraordinarias o por diferencias de cálculo de su valor, respectivamente. No obstante, la entidad comunal autorizó algunos de estos pagos hasta con cuatro meses de retraso.

Ante las observaciones expuestas, la Contraloría General ordenó al municipio de La Florida realizar las acciones de control que sean necesarias respecto de la asistencia de sus funcionarios y, además, deberá iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

El municipio tiene 60 días hábiles para realizar lo mandatado, desde la recepción del informe.