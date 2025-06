Coordinado por WhatsApp: cómo se gestó el explícito apoyo a Orrego de un grupo de alcaldes socialistas

Durante el jueves de la semana pasada, el gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece abrazado con cinco alcaldes tras asistir al 92° aniversario de la Policía de Investigaciones. Todos en la imagen compartían un mismo factor: su militancia o cercanía con el Partido Socialista.

“En tiempos difíciles, donde algunos intentan imponer verdades a medias, he recibido el apoyo de muchas alcaldesas y alcaldes. Hoy, de los alcaldes del Partido Socialista. Agradezco profundamente ese respaldo”, escribió Orrego en la publicación, en la que están etiquetados el alcalde de San Bernardo, Christopher White; de El Bosque, Manuel Zúñiga; de Talagante, Sebastián Rosas; de Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia; y el independiente cercano a la colectividad, Luis Astudillo, de Pedro Aguirre Cerda.

En privado los alcaldes reconocen que esta reunión con Orrego fue imprevista y que se gestó a través de WhatsApp gracias a los contactos que activó el edil de Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia.

En ese sentido, en el entorno de esos ediles explican que el carácter de la cita apuntaba a dejar claro un apoyo a Orrego por parte de los alcaldes socialistas, y critican que otros actores políticos no salgan a respaldarlo “con la calculadora electoral en la mano”.

Incluso no descartan que este gesto pueda traerles costos políticos dentro de su propia militancia, pero aseguran que el juicio político contra Orrego no puede anticiparse, sustentado esto en que los informes de la Contraloría no afirman la existencia de un delito.

Desde el equipo del gobernador señalan que no hubo coordinación previa con él para concretar este encuentro, aunque reconocen que ha habido un apoyo permanente desde el PS, que se ha hecho tangible en las señales que ha dado su militancia en distintas instancias. Sin embargo, voces al interior de la colectividad aseguran que la situación de Orrego no ha sido una decisión de la mesa directiva.

“He conversado personalmente con Claudio y me ha dado argumentos sólidos que me convencen de su inocencia frente a las acusaciones que hoy enfrenta”, señala White a La Tercera. Y agrega: “Acá no podemos sacar calculadoras políticas. O estamos o no estamos”, cierra.

Lo cierto es que este respaldo al gobernador llega en medio de una de las etapas más complejas de su carrera política, de la cual no muchos se han hecho parte en su defensa. El mismo día de ese encuentro, de hecho, La Tercera daba cuenta de la incomodidad de algunos de los alcaldes que apoyaron reelección de Orrego, como Caudio Castro (ind., Renca) y Tomás Vodanovic (FA, Maipú), quienes han tomado distancia.

Y es que los frentes para Orrego son múltiples: dos causas abiertas en el Ministerio Público -una por el caso Procultura, ligado a Alberto Larraín, y otra a raíz de un crítico informe de la Contraloría, que evidenció un presunto uso irregular de asesorías de carácter político-, mientras la oposición, que hoy tiene mayoría en el Consejo Regional, busca su destitución en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Republicanos, la UDI y RN ya anunciaron que irán por ese objetivo.

En ese contexto, el respaldo de los alcaldes aparece como una señal política distinta a la postura que han tomado los consejeros del Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes han mostrado una visión crítica respecto a la transparencia en la gobernación, aunque se mantienen expectantes al escrito que la oposición presente ante el Tricel.

Un apoyo que sí se había manifestado dentro del Partido Socialista a través de la consejera regional Carolina Oteiza (PS), y que, en medio de la crisis, también había sido expresado públicamente por la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).

La ausencia de Delfino

Si bien el gesto fue percibido por Orrego a tal nivel que lo compartió en sus redes sociales -algo que no ha hecho en otras crisis, como en el marco del caso Procultura-, en la imagen falta una alcaldesa clave entre los seis socialistas que encabezan municipios en la Región Metropolitana: la edil y miembro de la directiva nacional del PS, Karina Delfino, quien fue invitada a la reunión que congregaría a los alcaldes socialistas para manifestar su apoyo al gobernador.

De hecho, uno de los asistentes recalca que su participación habría significado un mayor peso simbólico para el gesto, precisamente por su rol en la estructura partidaria. Sin embargo, la alcaldesa tuvo que rechazar la invitación de Muñoz.

Según confirmó a este medio, tras ser contactada el día anterior, no logró postergar las audiencias previamente agendadas con vecinos de su comuna. Una situación que, según explicó, le habría generado complicaciones: “Los jueves tengo audiencias sagradas con vecinos que se agendan con uno o dos meses de anticipación”, señaló.

Sin embargo, entre los alcaldes presentes en la cita no pasó desapercibida su ausencia. Si bien evitan realizar críticas directas a Delfino, algunos insinúan que desde sectores del socialismo habría existido una recomendación para que no asistiera, con el objetivo de resguardar su posición dentro de la dirigencia del partido.

Delfino, quien fue parte de los alcaldes que se sumaron formalmente al equipo de Orrego en búsqueda de su reelección como gobernador, había dicho a este medio hace algunos días que “siempre es urgente y necesario investigar, precisamente para que la sociedad y la ciudadanía puedan despejar cualquier duda y desvirtuar todas las acusaciones que hemos escuchado por estos días, así como evitar sacar conclusiones anticipadas”, añadiendo que “Claudio Orrego tiene como concepto que gobernar es hacer, y eso muchas veces molesta a todos los amantes de las frases para la galería que acostumbran a mirar la política a través del lente de una cámara o detrás del micrófono”.