Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó esta jornada la violencia en los estadios, particularmente la pelea qur protagonizaron ayer lunes barristas de Colo Colo en el sector norte del Estadio Nacional durante un partido contra Deportes Limache.

Sobre el caso, la autoridad explicó que allí “hubo uso de arma blanca al interior del estadio” y eso “es, en buena parte, responsabilidad de sus mecanismos de seguridad”.

“Los clubes no pueden seguir funcionando con un doble estándar. Para eventos internacionales invierten en seguridad, para el evento local no invierten en nada. Y eso tiene que ver con el cinismo de los clubes en esta materia”, señaló tajante.

“Yo creo que mientras los clubes sigan permitiendo este tipo de ámbitos, lo que están permitiendo es, al final del día, que determinados grupos organizados al interior de las barras se tomen, ya no la barra, sino que los clubes”, apuntó. “Y eso es un riesgo muy estructural desde el punto de vista de responsabilidad de organizaciones criminales. Ese es el tipo de personas a las cuales se están enfrentando, yo creo que los clubes tienen que tomar decisión, las personas que participan, sus accionistas y los que tienen responsabilidad en sus directorios”.

En esta línea, Cordero señaló que como Ministerio de Seguridad están haciendo esa evaluación, ya que en algún sentido, "en la medida que siga esta penetración de organizaciones criminales dentro del fútbol, los directorios de los clubes deportivos se van a terminar extendiendo también su regimen de responsabilidad. Es un asunto que estamos evaluando, porque si por las buenas no entiendan, van a tener que entenderlos por las malas”.

“Algunas barras están estructuradas como mecanismos de reclutamiento”

Junto con esto, el ministro también fue consultado sobre el caso de Víctor Poblete, integrante de una de las facciones de la barra “Los de Abajo” y que, según reveló un Reportaje de T13, asistió a distintos encuentros de la U. de Chile pese a contar con una prohibición de ingreso a los estadio.

Sobre el caso, Cordero fue claro en señalar que los clubes “no pueden seguir siendo cómplices de ilegalidades y de delitos. El reportaje de lo que da cuenta es de la complicidad del club”.

“Yo creo que a estas alturas ya no sólo hay suficientes antecedentes, sino que o de verdad los clubes se toman en serio su responsabilidad respecto a las obligaciones que tienen al momento de organizar eventos masivos, o derechamente lo que van a hacer es hacer fracasar al fútbol directamente”, señaló.

En esto, expresó que el Ministerio de Seguridad “ha adoptado todas las medidas que corresponden”, y que se ha querellado cuando ha existido violencia en los estadios.

Asimismo, reiteró que “hay barras organizadas sobre la base de piños. Esas estructuras son estructuras criminales que cometen delitos dentro y fuera del estadio”.

Cuando un club le permite un pase a una persona que tiene prohibición de ingreso, apuntó el secretario de Estado, “lo que está haciéndose es cómplice de esa organización criminal”.

“Y si los clubes no entienden eso, entonces los próximos perseguidos van a ser los clubes como organización por permitir ese tipo de sucesos”, sentenció.

“Hay suficiente evidencia de que algunas barras están estructuradas como mecanismos de reclutamiento para organizaciones criminales que utilizan el fútbol para la ejecución de sus delitos fuera del estadio y en otros barrios", añadió. “Si los dirigentes de los clubes deportivos no tienen claridad de ese riesgo al cual están sometidos, están comprometiendo al club también a ser cómplice de esas organizaciones criminales”.