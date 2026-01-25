Corte de electricidad afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana

Durante la tarde de este domingo se registra un corte del suministro eléctrico que afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana.

Según el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 20.00 horas, un total de 12.434 hogares están sin luz en la capital, de los cuales 6.107 pertenecen a la comuna de Quilicura, 3.195 a Ñuñoa y 1.929 en Macul.

Hasta el momento, desde la empresa Enel no se ha informado el motivo de la interrupción del servicio, ni tampoco se ha indicado una hora estimada para la reposición del suministro.