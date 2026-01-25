SUSCRÍBETE POR $1100
    Corte de electricidad afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana

    Hasta el momento, la empresa Enel no ha indicado una hora estimada para la reposición del suministro.

    Por 
    Roberto Martínez

    Durante la tarde de este domingo se registra un corte del suministro eléctrico que afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana.

    Según el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 20.00 horas, un total de 12.434 hogares están sin luz en la capital, de los cuales 6.107 pertenecen a la comuna de Quilicura, 3.195 a Ñuñoa y 1.929 en Macul.

    Hasta el momento, desde la empresa Enel no se ha informado el motivo de la interrupción del servicio, ni tampoco se ha indicado una hora estimada para la reposición del suministro.

    Más sobre:Corte de luzElectricidadQuilicuraRegión MetropolitanaNacional

    Corte de electricidad afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana
    Corte de electricidad afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Qué alimentos debes comer para ser un "súper anciano", según un experto en longevidad
    Una cita con su mejor historia: New England Patriots tumba bajo la nieve a los Denver Broncos y va por el Super Bowl LX
    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una "tragedia" y que los agentes federales "no están operando de manera legal"
    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
