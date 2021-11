Corte de Temuco deja en acuerdo fallo por el recurso de nulidad en causa por el homicidio de Alex Lemún

A la espera de lo que resuelva la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, que preside el ministro Alejandro Verá Quilodrán, se encuentra los intervinientes del caso por la muerte de Alex Lemún, luego de los recursos de nulidad interpuestos por el Ministerio Público y la familia del comunero como parte querellante, contra la sentencia al oficial de Carabineros en retiro Marco Aurelio Treuer Heysen, dictada el pasado 25 de octubre por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol.

Treuer, uniformado que disparó y dio muerte al comunero Edmundo Alex Lemún Saavedra, fue condenado por el delito de homicidio simple a una pena de presidio menor de tres años y un día, la que se dio por cumplida, por el tiempo que el oficial permaneció privado de libertad.

Este miércoles la Corte de Apelaciones de Temuco escuchó los alegatos sobre el recurso de nulidad interpuesto en la causa por el homicidio del joven y el tribunal de alzada dejó en acuerdo fallo.

Los hechos corresponden a un procedimiento desarrollado en noviembre de 2002. En ese entonces, el mayor de carabineros de Angol Marco Aurelio Trauer concurrió a la zona rural, luego de recibir una denuncia, que integrantes de la comunidad mapuche Requem Pillan mantenían una ocupación ilegal del fundo Santa Alicia. En este marco, el oficial de carabineros junto a otros dos funcionarios fueron atacados con pedradas al llegar al lugar, las que eran lanzadas por comuneros mapuches con boleadoras. Respondieron con uso de gases disuasivos, disparos de perdigones de goma y finalmente tras replegarse a una distancia de unos cien metros y desde un montículo, Marco Aurelio Trauer cambió por munición de acero las balas de su escopeta anti disturbios, impactando al joven de 17 años de edad en la parte posterior del cráneo, lo que provocó su deceso días más tarde en una clínica privada de Temuco, dónde se mantuvo en estado de coma.

Respecto a los argumentos para solicitar que el juicio y la sentencia sea anulada, el abogado querellante de la familia Lemún, Sebastián Saavedra explicó que ”principalmente tanto la sentencia como el juicio oral por haberse infringido garantías y principios de la lógica, al no haber dado cuenta en particular, cual habría sido la agresión que realizaba el adolescente en contra del mayor de carabineros. Asimismo al no fundamentarse adecuadamente”.

“Y finalmente al no haberse calificado como alevoso el homicidio y no haber reconocido la agravante de ser un funcionario público”, detalló.

Por su parte, el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía Marco Rabanal sostuvo que “creemos que el tribunal sobrevaloró la prueba del acusado en cuanto a la supuesta colaboración; por cuánto estimamos que después de haber declarado muchas veces en distintas instancias, durante el 2002, 2003 y 2018 no dice relación con una sustancialidad, sino más bien lo que hizo el acusado es ir acomodando los nuevos antecedentes que iban apareciendo, a manera tal que no esté concurrida a nuestro entender la colaboración sustancial a la investigación “.

El abogado añadió que “no concurrió la legítima defensa por que estimamos al momento que se realiza el disparo matador de Alex Lemún, la verdad que existía una distancia tal con la víctima que no corría riesgo alguno, para que se terminase esta conclusión, así es que en definitiva esperamos que la Corte de Apelaciones acoja el recurso de nulidad ya que se infringió un principio de la lógica. En definitiva se anule la sentencia y se ordene la realización de un nuevo juicio”.

La resolución de los ministros Alejandro Verá Quilodrán, Carlos Gutiérrez Zavala y el abogado integrante Roberto Contreras Eddinger se dará a conocer el próximo 14 de diciembre a las 8.30 horas.