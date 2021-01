Corte ordena al Minsal financiar tratamiento de más de $ 50 millones para paciente oncológica

Durante esta jornada, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección que resultó a favor de una paciente oncológica, ordenando al Ministerio de Salud a financiar completamente el tratamiento indicado a la mujer.

En fallo dividido, la Tercera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar “arbitrario” del Minsal, “pues se sustenta en la falta de evidencia que demuestre la efectividad del medicamento, el porcentaje de sobrevida o los efectos secundarios, desatendiendo los antecedentes médicos presentados por su médico tratante y los estudios científicos acerca de los resultados del medicamento en pacientes como la recurrente”.

La terapia de la paciente aludida consiste en el suministro de un medicamento de alto costo, llamado Palbociclib. La caja de 21 comprimidos de 125 milígramos ronda los cuatro millones de pesos, según la información disponible en el mercado.

“El hecho de no estar incluido el Palbociclib en la lista de medicamentos reconocidos para el tratamiento de la enfermedad grave, garantizada por la denominada Ley Ricarte Soto, no justifica negar a la paciente una posibilidad de tratamiento médico eficiente, simplemente por no formar parte de las canastas definidas por la autoridad”, indicó el fallo.

Al año, la paciente requiere 12 cajas del fármaco, teniendo su tratamiento un costo total de $57.532.200. Razón por la que solicitó los aportes necesarios para adquirirlos.

La resolución agrega que “los antecedentes de salud fueron analizados por el Comité Oncológico del Hospital San Juan de Dios, conformado por especialistas, tres profesionales médicos y un químico farmacéutico, existiendo acuerdo para prescribir a la paciente el medicamento”.