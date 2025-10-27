Corte rechaza recurso de alcalde de Coyhaique contra la Contraloría

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de protección interpuesto por el alcalde Carlos Gatica en contra de los oficios dictados por la Contraloría General de la República que le ordenaron volver a revisar el término anticipado de un contrato de concesión de estacionamientos.

En un fallo unánime dado a conocer este lunes, la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Pedro Castro Espinoza, Luis Aedo Mora, José Ignacio Mora Trujillo y Natalia Rencoret Oliva, desestimó la acción constitucional, al considerar que la Contraloría actuó dentro de sus atribuciones legales y que los oficios impugnados no constituyen actos administrativos terminales.

“No es factible concluir que haya existido un acto arbitrario e ilegal de parte de la recurrida, toda vez que aquel ha obedecido al cumplimiento de una obligación de naturaleza legal, ejercida en uso de sus potestades”, plantea el fallo, explicando que eso ya es motivo para desestimar el recurso.

La resolución agrega los oficios del ente fiscalizador no revisten la calidad de un acto terminal, toda vez que “únicamente constituyen una orden del ente contralor dirigida a la Municipalidad de Coyhaique, en orden a realizar un proceso de fiscalización”.

Aquello, puntualizan, se basó “en la circunstancia de no haberse ajustado a derecho el pacto de término anticipado por mutuo acuerdo del contrato de concesión de estacionamiento de vehículos en la vía pública controlados por parquímetros”.

El fallo detalla que “el propio órgano de control interno había reportado numerosos incumplimientos de la empresa concesionaria, disponiendo, en consecuencia, las pertinentes instrucciones al respecto”.

Las instrucciones que se mencionan apuntaban a que la Municipalidad de Coyhaique y la Dirección de Control del Municipio, emitieran los informes requeridos y entregaran los antecedentes al Concejo Municipal de Coyhaique.

Así, se determinó rechazar, con costas, el recurso de protección interpuesto por Carlos Gatica.