Corte Suprema fija para el lunes audiencia por cuaderno de remoción de la ministra Verónica Sabaj

La Corte Suprema fijó para el lunes 8 de septiembre una audiencia para conocer el cuaderno de remoción de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, indagada por sus contactos con Luis Hermosilla.

El máximo tribunal recibió los informes solicitados a Sabaj y a la Corte de Apelaciones de Santiago y procedió a fijar la audiencia de alegatos para analizar su situación.

La audiencia extraordinaria se realizará a partir de las 8.30 horas en el Salón de Honor del máximo tribunal.

Con fecha 26 de agosto, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, firmó la resolución de inicio del cuaderno de remoción en contra de la ministra, que tuvo cinco días para presentar su informe.

El 22 de enero, el Pleno de Corte de Apelaciones de Santiago que, en una sesión extraordinaria– determinó sumariarla a propósito de una nota de The Clinic sobre sus comunicaciones con el protagonista del caso Audio. Los mensajes exponían gestiones del penalista para consolidar el nombramiento de la magistrada, además de múltiples favores de Sabaj al abogado.