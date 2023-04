Cortejo fúnebre en el Monumental: Carabineros asegura que “no estaban avisados” y más de 100 personas ingresaron al estadio

Una escena que pocos hinchas de Colo Colo olvidarán se vivió este lunes, cuando un cortejo fúnebre ingresó al Estadio Monumental en la comuna de Macul, acompañado de unos treinta vehículos y más de 100 personas, según confirmó Carabineros esta mañana, quienes además, precisaron que no fueron alertados de que se efectuaría dicha despedida.

El cortejo correspondía a un hincha de Colo Colo que falleció en las últimas horas, por lo que sus cercanos ingresaron su féretro al estadio a modo de despedida.

Desde la Dirección General de Carabineros, en Santiago centro, el general Enrique Monrás Álvarez, director nacional de Orden y Seguridad, explicó que “las coordinaciones con todos los equipos y especialmente con los grupos de seguridad de cada club deportivo siempre ha sido expedita y rápida para los eventos deportivos”.

Sin embrago, aseguró que “para este caso, la información que yo manejo es que no estaba Carabineros en el lugar, no estaban avisados, no estaban coordinados”.

Respecto a los hechos, Monrás detalló que el féretro fue ingresado por el acceso “Maratón”, y “aparentemente uno de los guardias abre el acceso y permite el ingreso de este féretro, algunos vehículos y más de 100 personas que ingresaron al sector de galería Arica”.

Asimismo, aseguró que, una vez que llegó personal policial al lugar, se realizaron fiscalizaciones. En total, según precisó Monrás, se efectuaron 61 controles de identidad, además de controles a los vehículos que ingresaron al estadio.

Respecto a los automóviles fiscalizados, cuatro resultan con su circulación vencida, “por lo tanto, resultan retirados de la circulación y personal de la SIP hace un levantamiento fotográfico y da cuenta al Ministerio Público”, aseguró la autoridad policial.