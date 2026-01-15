Cruce por futuro de los SLEP: alcalde de Renca rechaza pausa planteada por Gustavo Alessandri y la califica de retroceso

Alcalde de Zapallar y presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri; y el alcalde de Renca, Claudio Castro.

“ Pausar los SLEP es frenar avances y renunciar a nuestro deber de fortalecer la educación para TODOS los niños y niñas, con una visión de Estado ”, afirmó en la última jornada el alcalde de Renca, Claudio Castro.

Su declaracion -realizada en la red social X- responde directemente a Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la ACHM, quien en entrevista con el medio The Clinic señaló que en una reunión que sostuvo con el presidente electo, José Antonio Kast, conversaron “de alternativas” en educación, y que “pausar el traspaso de los SLEP es una de ellas”.

En la entrevista, Alessandri expresó al medio que Kast se mostró dispuesto a “adoptar cualquier medida” que sea en pos de mejorar la calidad de vida de los chilenos “y la educación es fundamental para terminar con la crisis de seguridad que tenemos”.

“Necesitamos entender que esto (los SLEP) va por mal camino desde bastante tiempo. Y que con este gobierno vuelve la libertad”, afirmó al The Clinic, añadiendo a su vez que “los SLEP sí aumentaron la brecha, es una mala reforma”.

En su publicación en respuesta a Alessandri, el alcalde Castro contrastó directamente estas afirmaciones con cifras.

“ Para representar al municipalismo se requiere mesura y responsabilidad ”, comenzó diciendo en su mensaje, indicando a su vez que proponer pausar los SLEP “es una posición ideológica, no basada en evidencia”.

“Los datos son claros: la educación pública muestra una recuperación histórica el 2025 en SIMCE (+13 en lectura y +17 en matemática en 4° básico), mejoras en asistencia y revinculación escolar", retrucó.

En el municipalismo, continuó Castro en su mensaje, “no hay una sola voz”.

“Pausar los SLEP es frenar avances y renunciar a nuestro deber de fortalecer la educación para TODOS los niños y niñas, con una visión de Estado”, concluyó.

“Un tremendo error”

Hace una semana, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también fue consultado sobre el futuro de los SLEP, a lo que advirtió que sería “un tremendo error” si el gobierno de Kast decide terminar con los SLEP.

Consultado sobre las críticas a los servicios locales, en donde alcaldes los han calificado como “un fracaso” basándose en los puntajes de la PAES, Cataldo respondió señalando que “la eviden c ia no nos di c e eso”.

“Los SLEP llevan muy poco tiempo (...) Esos estudiantes que están egresando de Cuarto Medio llevan más tiempo en el sistema de lo que llevan los SLEP funcionando, entonces yo creo que hay que aproximarse con un poquito de seriedad a estos debates", sentenció en Radio ADN.

Lo que sí señala la evidencia, sostuvo en la entrevista, es que 23 de los 26 servi c ios lo ca les han logrado mejorar los resultados en la PAES.

Si bien estos son resultados más bajos que los del resto del sistema, esto se debe a que son territorios “que están deprimidos, razón por la cual priorizamos la instalación de los servicios locales ahí”, explicó.

“En la comisión investigadora que se hizo durante el año pasado yo mismo le dije a los parlamentarios de oposición que no nos podían exigir efectos demostrativos con los servicios locales, como es lo que están haciendo ahora, considerando que lo que hemos hecho en la reorientación de la reforma, durante mi periodo de gestión, es focalizar la creación de servicios locales allí donde más se requiere, allí donde la interrupción de clases es gigantesca porque no se pagan sueldos", sentenció.

"Todos esos territorios donde se han instalado los servicios locales, son territorios deprimidos, académicamente hablando, socialmente hablando también en nuestras comunidades educativas", argumentó Cataldo en esa ocasión.