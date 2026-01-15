SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cruce por futuro de los SLEP: alcalde de Renca rechaza pausa planteada por Gustavo Alessandri y la califica de retroceso

    Mediante redes sociales, el alcalde Claudio Castro respondió a los dichos del presidente de la ACHM, quien en una entrevista indicó que conversó con Kast sobre alternativas en educación, como pausar el traspaso de los servicios locales.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Alcalde de Zapallar y presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri; y el alcalde de Renca, Claudio Castro.

    Pausar los SLEP es frenar avances y renunciar a nuestro deber de fortalecer la educación para TODOS los niños y niñas, con una visión de Estado”, afirmó en la última jornada el alcalde de Renca, Claudio Castro.

    Su declaracion -realizada en la red social X- responde directemente a Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la ACHM, quien en entrevista con el medio The Clinic señaló que en una reunión que sostuvo con el presidente electo, José Antonio Kast, conversaron “de alternativas” en educación, y que “pausar el traspaso de los SLEP es una de ellas”.

    En la entrevista, Alessandri expresó al medio que Kast se mostró dispuesto a “adoptar cualquier medida” que sea en pos de mejorar la calidad de vida de los chilenos “y la educación es fundamental para terminar con la crisis de seguridad que tenemos”.

     “Necesitamos entender que esto (los SLEP) va por mal camino desde bastante tiempo. Y que con este gobierno vuelve la libertad”, afirmó al The Clinic, añadiendo a su vez que “los SLEP sí aumentaron la brecha, es una mala reforma”.

    En su publicación en respuesta a Alessandri, el alcalde Castro contrastó directamente estas afirmaciones con cifras.

    Para representar al municipalismo se requiere mesura y responsabilidad”, comenzó diciendo en su mensaje, indicando a su vez que proponer pausar los SLEP “es una posición ideológica, no basada en evidencia”.

    Los datos son claros: la educación pública muestra una recuperación histórica el 2025 en SIMCE (+13 en lectura y +17 en matemática en 4° básico), mejoras en asistencia y revinculación escolar", retrucó.

    En el municipalismo, continuó Castro en su mensaje, “no hay una sola voz”.

    Pausar los SLEP es frenar avances y renunciar a nuestro deber de fortalecer la educación para TODOS los niños y niñas, con una visión de Estado”, concluyó.

    “Un tremendo error”

    Hace una semana, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también fue consultado sobre el futuro de los SLEP, a lo que advirtió que sería “un tremendo error” si el gobierno de Kast decide terminar con los SLEP.

    Consultado sobre las críticas a los servicios locales, en donde alcaldes los han calificado como “un fracaso” basándose en los puntajes de la PAES, Cataldo respondió señalando que “la evidencia no nos dice eso”.

    Los SLEP llevan muy poco tiempo (...) Esos estudiantes que están egresando de Cuarto Medio llevan más tiempo en el sistema de lo que llevan los SLEP funcionando, entonces yo creo que hay que aproximarse con un poquito de seriedad a estos debates", sentenció en Radio ADN.

    Lo que sí señala la evidencia, sostuvo en la entrevista, es que 23 de los 26 servicios locales han logrado mejorar los resultados en la PAES.

    Si bien estos son resultados más bajos que los del resto del sistema, esto se debe a que son territorios “que están deprimidos, razón por la cual priorizamos la instalación de los servicios locales ahí”, explicó.

    “En la comisión investigadora que se hizo durante el año pasado yo mismo le dije a los parlamentarios de oposición que no nos podían exigir efectos demostrativos con los servicios locales, como es lo que están haciendo ahora, considerando que lo que hemos hecho en la reorientación de la reforma, durante mi periodo de gestión, es focalizar la creación de servicios locales allí donde más se requiere, allí donde la interrupción de clases es gigantesca porque no se pagan sueldos", sentenció.

    "Todos esos territorios donde se han instalado los servicios locales, son territorios deprimidos, académicamente hablando, socialmente hablando también en nuestras comunidades educativas", argumentó Cataldo en esa ocasión.

    Más sobre:NacionalEducaciónSLEPMineducMinisterio de Educación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con una persona detenida por encender una barricada: continúa cuarta jornada de desalojo de la megatoma de San Antonio

    La dura arremetida de Tohá contra el FA y el PC por polémica de Ley Nain-Retamal: “Es desleal y da cuenta de que no aprendieron nada”

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    Vallejo apunta a expectativas por sala cuna en nueva cita entre Boric y Kast: “Esperamos que esta conversación tenga frutos”

    Lo más leído

    1.
    Armendáriz se despide de la Fiscalía Centro Norte con fuerte espaldarazo a Chong y a investigaciones en el estallido social

    Armendáriz se despide de la Fiscalía Centro Norte con fuerte espaldarazo a Chong y a investigaciones en el estallido social

    2.
    Juez resuelve que Calisto al ganar la elección de senador adquirió un nuevo fuero y suspende solicitud de cautelares

    Juez resuelve que Calisto al ganar la elección de senador adquirió un nuevo fuero y suspende solicitud de cautelares

    3.
    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    Desde hoteles hasta un club house: Contraloría detecta más de 400 construcciones irregulares vecinas al Parque Nacional La Campana

    4.
    Dorothy Pérez reafirma que pagos del FES no constituyen activos financieros y Ejecutivo anuncia nuevos cambios al proyecto

    Dorothy Pérez reafirma que pagos del FES no constituyen activos financieros y Ejecutivo anuncia nuevos cambios al proyecto

    5.
    Así fue como se negoció en el Senado la Ley Nain-Retamal que terminó favoreciendo a Claudio Crespo en el caso Gatica

    Así fue como se negoció en el Senado la Ley Nain-Retamal que terminó favoreciendo a Claudio Crespo en el caso Gatica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Con una persona detenida por encender una barricada: continúa cuarta jornada de desalojo de la megatoma de San Antonio
    Chile

    Con una persona detenida por encender una barricada: continúa cuarta jornada de desalojo de la megatoma de San Antonio

    La dura arremetida de Tohá contra el FA y el PC por polémica de Ley Nain-Retamal: “Es desleal y da cuenta de que no aprendieron nada”

    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Las acciones de la empresa sobre la cual descansa toda la IA se disparan y su valor supera los US$ 500.000 millones
    Negocios

    Las acciones de la empresa sobre la cual descansa toda la IA se disparan y su valor supera los US$ 500.000 millones

    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos
    Tendencias

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos

    Cachupín quedó fuera: los nombres de mascotas más inscritos en 2025

    Pisa reconoce interés por Felipe Loyola: “Estamos cerca de cerrar al jugador chileno”
    El Deportivo

    Pisa reconoce interés por Felipe Loyola: “Estamos cerca de cerrar al jugador chileno”

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    La Cacicatlón: la estrategia de Fernando Ortiz para cohesionar al plantel de Colo Colo en plena pretemporada

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo
    Cultura y entretención

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino
    Mundo

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños