Cuatro nuevas regiones experimentan estrictas limitaciones al tránsito

Aunque el archipiélago de Chiloé aún no presenta ningún caso de coronavirus, la comunidad isleña ha decidido quedarse en la casa y salir lo menos posible, en línea con la medida del gobierno de decretar una estricta aduana sanitaria que limitará el ingreso de personas no residentes a la isla. El aislamiento será total en las próximas horas y solo podrán entrar personas que acrediten domicilio en alguna de las 10 comunas.

En días previos, un grupo de personas se había tomado el embarcadero en Chacao, para exigir el cierre total de la isla. La instalación de un control sanitario en el sector de Punta Coronel y la suspensión de algunos vuelos comerciales habían sido consideradas como medidas insuficientes por la comunidad.

Después de que dos buses ingresaran a la provincia este domingo con casos sospechosos de coronavirus, la población agradeció que se establecieran nuevas medidas. “Hay diferentes versiones sobre lo sucedido con los buses, pero más allá de eso, el tema es que aquí no se estaba haciendo un chequeo riguroso en los camiones y buses que estaban entrando a Chiloé. Lo que queremos es salvaguardar la salud en el archipiélago”, explicó el dirigente.

Finalmente, la seremi de Salud, Scarlett Molt, decretó la Aduana ayer a la 21.00 horas. Sin embargo, existe preocupación en la comunidad, los habitantes no saben cómo funcionará esta cuarentena en caso de atenciones de salud fuera de la isla. Paola Linnebrink, vecina de Ancud, quien tiene un familiar que debe tratarse médicamente en la ciudad de Puerto Montt, dijo que “es complejo, porque no sabes si vas a poder volver, a mi papá no lo podemos exponer, es súper preocupante “, señaló.

Más al sur, en Puerto Williams, la ciudad más austral del planeta, se decretó cuarentena después de que un odontólogo que hizo rondas en el hospital diera positivo por Covid-19. Ahora se encuentra en Santiago, pero 60 de sus contactos en la ciudad están en aislamiento. “Se declaró cuarentena total para Isla Navarino, en la comuna de Puerto Williams, y eso significa que solo podrán acceder a la isla las necesidades básicas, nadie puede entrar ni salir mientras rija la cuarentena”, indicó el intendente de Magallanes, José Fernández.

Por su parte, Nelson Cárcamo, gobernador de la provincia de la Antártica Chilena, señaló “que la medida es bien recepcionada, toda vez que responde a la petición mayoritaria de la población. En un par de horas más (ayer) se trasladan vía aérea 200 personas que corresponden a personal de Salfa y que son los últimos que se movilizan. A partir de las 00.00 horas se restringe acceso desde y hacia Puerto Williams”.

En Chillán, mientras tanto, el brote en un gimnasio tiene a la Región de Ñuble como la segunda con más casos confirmados, por lo que se impuso un cordón sanitario. En las últimas horas, 300 personas que se vacunaron en Chillán Viejo iniciaron cuarentena preventiva, tras conocerse que la enfermera dio positivo.

Denuncia en La Araucanía

Una situación insólita se conoció en Temuco, luego de que la fiscalía iniciara una investigación contra la seremi de Salud, Katia Garrido, por poner en peligro la salud pública. La autoridad regional habría infringido la cuarentena y fue denunciada por un periodista que participó en una actividad de prensa. El fiscal de Villarrica, Carlos Hoffmann, investigará el caso.