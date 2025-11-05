OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Detienen a cuatro sujetos por brutal homicidio: escondieron los restos de la víctima en maletas

La víctima, corresponde a un sujeto dominicano, el cual pertenecería a la misma banda que los atacantes. Los sujetos fueron formalizados por homicidio calificado y tráfico de drogas.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Imagen referencial.

Cuatro sujetos de nacionalidad colombiana fueron detenidos por su participación en el crimen de un sujeto dominicano de 48 años, cuyos restos fueron encontrados en maletas en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo a lo que detallaron las autoridades, la investigación comenzó el 1 de octubre de 2025, luego del hallazgo del cuerpo descuartizado de la víctima en unas maletas en la comuna de Pudahuel.

El prefecto inspector Jorge Abatte, jefe Nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, detalló que a lo largo de la investigación “se logró acreditar la participación de estos cuatro sujetos colombianos”.

Los sujetos fueron formalizados por homicidio calificado y tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva.

¿Cuándo ocurrieron los hechos?

Los hechos se habrían producido el pasado 30 de septiembre en un domicilio en la comuna de Quinta Normal, ocasión en que los atacantes habrían asesinado y descuartizado a la víctima para luego trasladar su cuerpo en maletas hasta la comuna de Pudahuel.

El fiscal ECOH, Milibor Bugueño, explicó que “se pudo establecer que previamente, incluso a la llegada de la víctima al lugar, ya habían ido a comprar algunos elementos como las maletas o algunas amarras para maniatar a la víctima, por tanto, este era un hecho que era totalmente premeditado”.

Además añadió que “dentro de la hipótesis del Ministerio Público, esto tenía que ver con un delito de tráfico de drogas, y efectivamente en la entrada de registro también se encontró dentro de tres domicilios, tanto marihuana como pasta base”.

De acuerdo a la investigación, la víctima formaría parte de la misma organización criminal a la que pertenecían los detenidos y el crimen estaría relacionado con una ‘quitada de droga’ que habría ocurrido días antes.

“La víctima era parte de esta organización, días antes, de hecho, el 8 de septiembre del año 2025, había sufrido una quitada de droga. En virtud de eso, la organización empieza a dudar de él, de que efectivamente haya sido o no una quitada de droga o se haya querido quedar con la droga, y a partir de ese momento, de hecho, la víctima teme por su vida”, señaló el fiscal.

Los sujetos, todos de nacionalidad colombiana, se encontraban de forma irregular en el país.

Más sobre:PolicialPDIHomicidioFiscalíaECOH

