Daniel Jadue pagará multa por viaje a Región de Coquimbo, en que pasó de una comuna en fase 2 a otra en fase 4

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, expresó que asumirá “como todo ciudadano” la multa interpuesta por la Seremi de Salud de Coquimbo tras un viaje que realizó a dicha zona infringiendo el plan Paso a Paso.

“En su momento expresé mi error y asumiré como todo ciudadano la resolución de la autoridad sanitaria a propósito de mi viaje a Coquimbo para solidarizar con las y los pobladores del Choapa que no lo están pasando bien”, aseveró.

Jadue viajó el pasado 19 de diciembre y se trasladó de una comuna en fase 2 (Recoleta) a otra en fase 4, lo que no está autorizado en el plan Paso a Paso. Ya ese día había asegurado que “no tengo excusa”.

“Pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la Región Metropolitana. Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir”, manifestó en aquel momento.

La multa alcanza las 60 UTM.