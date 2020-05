De vuelta a la cárcel: 20 reos han quebrantado beneficio de indulto conmutativo

El 17 de abril se publicó en el Diario Oficial la ley que otorgaba el beneficio de indulto conmutativo de pena a poco más de 1.800 reos a lo largo del país. De esta manera, el gobierno lograba descongestionar los recintos penitenciarios y así evitar la propagación del coronavirus entre la población penal.

La medida iba en auxilio de los internos de baja peligrosidad y de la población de riesgo: mujeres embarazadas, hombres mayores de 60 años y madres de niños menores de dos años.

Sin embargo, a poco andar, un grupo no cumplió con lo pactado. Esto, porque ningún interno que salía de la cárcel con el beneficio podía ser detenido nuevamente, de lo contrario, volvería a ser puesto tras las rejas. Y pasó.

En total, según los antecedentes de Gendarmería, 21 internos beneficiados con el indulto han retornado a cumplir su pena privativa de libertad. De estos, 16 han cometido nuevos delitos, concentrándose la mayoría de éstos en la Región Metropolitana.

Es el caso, por ejemplo, de Roberto Rojas Tamarín (35), detenido el lunes en Angol, en la Región de La Araucanía. El imputado había salido en libertad el 18 de abril, sin embargo, 21 días después fue detenido por la Brigada de Robos de la PDI por los delitos de robo con intimidación y abuso sexual.

Otro de estos casos ocurrió el 7 de mayo, en la comuna de Cerrillos. Ese día, Marcelo Sepúlveda Sepúveda (38) fue detenido, tras su presunta vinculación en un atraco a un camión. El imputado había salido en libertad el 18 de abril, también tras recibir el indulto para evitar que se contagiara con Covid-19.

El director nacional de Gendarmería, el coronel Christián Alveal, explicó que "la nueva ley de Indulto Conmutativo benefició a más de 1.800 personas privadas de libertad, pertenecientes a población de riesgo. A casi un mes de su entrada en vigencia, solo un 1% de los indultados ha vuelto a la cárcel. Actualmente, hemos intensificado los controles diarios, ya que no vamos a permitir que utilicen esta medida, que se dio por razones sanitarias, para cometer nuevos delitos o quebrantar su arresto domiciliario, poniendo en riesgo la seguridad pública”.

Un reintegro voluntario y cuatro incumplidores

El resto de los internos que debieron volver se completa así: cuatro quebrantaron el beneficio, es decir, no estaban en sus domicilios al momento del control o fueron identificados queriendo salir del país. Uno de estos casos ocurrió en el norte, donde un hombre que había obtenido el beneficio fue descubierto en la frontera.

Al hacerle el control, la policía le tomó los antecedentes, los ingresó a la base de datos y les surgió la alerta: “Prohibición para moverse del territorio nacional”. El imputado debió retornar a la cárcel, dado que esta era una de las cláusulas del beneficio, pues todos debían cumplir la medida de arresto domiciliario.

El caso más conmovedor, quizás, ocurrió en Antofagasta. Hasta allá llegó hace algunos días un interno, quien tocó la puerta de la cárcel de la ciudad para “entregarse”, argumentando que no tenía domicilio para cumplir el arresto domiciliario, ni para informar al tribunal.

Esta situación ya se había evidenciado, durante la discusión de la ley en el Congreso. Allí el ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que habían más de 100 internos que no querían salir de la cárcel, pues no tenían dónde ir. “Debo informar que han habido muchas personas, más de las que me habría imaginado, que han rechazado el indulto, sobre un centenar de personas no lo ha aceptado, por distintas razones que podemos analizar”, dijo.