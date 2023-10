Debido a ausencia de Vallejo por viaje a China: ministra Jeannette Jara asumirá vocería política del gobierno

Este viernes, desde el gobierno confirmaron que la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (PC), asumirá la vocería política del gobierno en reemplazo de la titular de la Segegob, Camila Vallejo (PC), quien estará ausente hasta el viernes 20 de octubre debido a que se embarcó junto al Presidente Gabriel Boric en la gira de Estado a China.

En un vuelo que contempla escalas en Brasil, Cabo Verde, Egipto e India, Boric junto a una comitiva de ministros inició su viaje a China, en su primera gira presidencial al país asiático, que estará enfocada en fortalecer la relación estratégica y comercial entre ambos países y en la reactivación económica.

La presencia de la vocera de gobierno fue ampliamente cuestionada, no solo en la oposición sino que también al interior del oficialismo, pues apuntaban a que la participación de Vallejo no estaría justificada, ya que no es usual que los portavoces de La Moneda se sumen a viajes de esta naturaleza.

“Es para nuestro país. Entiendo perfectamente lo que significa para Chile sus relaciones con China, es una asociación estratégica que queremos hacer, no solo desde el punto de vista comercial, por eso se ha hablado de una asociación integral con China y por eso la cantidad de ministerios sectoriales, por eso también el acompañamiento del expresidente Eduardo Frei, porque es una política de Estado que se viene sosteniendo hace años”, justificó Vallejo.

No es la primera vez que la titular del Trabajo reemplazará a Vallejo en la vocería política de La Moneda. Durante febrero, la exdiputada comunista se ausentó durante cinco días debido a que contrajo matrimonio con el cantante Abel Zicavo, y fue precisamente Jara quien asumió la vocería el lunes 13 de febrero.

Durante ese periodo de ausencia, la ministra Jara tuvo asumió la vocería en medio de la crisis de incendios que afectó a la zona centro-sur del país.

En todo caso, quien subrogará de forma oficial a la ministra Vallejo será la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch Ramos.