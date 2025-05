Declaran alerta ambiental para este miércoles en Santiago: revisa la restricción vehicular

La Delegación Presidencial Metropolitana informó que, debido a las condiciones adversas de ventilación previstas para la cuenca de Santiago y los actuales niveles de concentración de material particulado, decidió declarar el estado de alerta ambiental para este miércoles 14 de mayo en la Región Metropolitana.

Esto, por recomendación de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente de la Región Metropolitana y con el fin de resguardar la salud de los habitantes de la región.

En este sentido, se informó que este martes la calidad del aire alcanzó niveles de regular en casi todas las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, salvo las estaciones periféricas de Talagante y Las Condes, que se mantuvieron en el rango de bueno.

Sin embargo, para este miércoles la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé un régimen anticiclónico debilitado en superficie y aproximación de vaguada. Esto, con la probabilidad de advección costera hacia el centro la cuenca de la Región Metropolitana, es decir, que el viento se traslade desde la costa hacia la ciudad, lo que afecta las condiciones de ventilación natural.

Cabe recordar que, con este episodio, se prohíbe encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana. Asimismo, la autoridad recordó que las quemas agrícolas están prohibidas en toda la RM desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

En tanto, el Ministerio de Educación -a través de la Seremi de Educación RM- sugiere que, en los días de alerta ambiental, las clases de educación física no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades, abordando aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse a los recreos y/o a las pausas educativas.

Restricción vehicular

Respecto de la restricción vehicular, y acorde con el calendario dispuesto por el Ministerio de Transportes, no podrán circular al interior del anillo Américo Vespucio todos los automóviles que no porten sello verde. En tanto, fuera del anillo Américo Vespucio, en San Bernardo, Puente Alto y la Provincia de Santiago, no podrán transitar los vehículos sin sello verde cuyas patentes terminen en 0, 1, 2 y 3.

Finalmente, tampoco pueden salir a la calle -en la Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto- los vehículos con sello verde con placas finalizadas en 0 y 1.

Para las motocicletas, la restricción rige para las patentes terminadas en 0 y 1, mientras que para el transporte de carga -incluidas las camionetas- la medida aplica para aquellos vehículos sin sello verde cuyas placas finalicen en 0, 1, 2 y 3.