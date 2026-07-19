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    Declaran alerta roja para Tierra Amarilla por aumento del caudal del río Copiapó y riesgo de remociones en masa

    La medida se adoptó luego de que la estación hidrométrica Pastillo alcanzara umbral rojo y ante los pronósticos de intensas precipitaciones que afectan a la Región de Atacama.

    Por 
    Luis Cerda

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este sábado alerta roja para la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama, debido al aumento del caudal del río Copiapó y al elevado riesgo de remociones en masa provocado por el sistema frontal que afecta a la zona.

    La decisión fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Atacama, luego de cancelar la alerta amarilla que se mantenía vigente desde esta jornada.

    Según informó Senapred, la medida responde a los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección General de Aguas (DGA).

    La DMC mantiene vigente una alarma meteorológica por precipitaciones intensas en la provincia del Huasco, además de alertas por lluvias moderadas a fuertes, nevadas, viento de intensidad moderada a fuerte y avisos por probables tormentas eléctricas con granizos y fuertes rachas de viento, así como por tormentas de arena en distintos sectores de la región.

    Por su parte, Sernageomin informó que la probabilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es muy alta en el litoral, la cordillera de la Costa, los valles transversales y la precordillera; alta en la pampa; y baja en la cordillera.

    A ello se suma que la Dirección General de Aguas reportó que la estación hidrométrica Pastillo registró un incremento de su caudal, alcanzando valores correspondientes al umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población y la infraestructura ubicada en las cercanías del curso de agua.

    Con la declaración de la alerta roja, Senapred indicó que se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia y controlar la situación, considerando la severidad y evolución del evento meteorológico.

    Más sobre:Sistema frontalSenapredAlerta rojaTierra AmarillaAtacama

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