Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de agredir con un ladrillo a carabinero en Las Condes
La agresión ocurrió el jueves 18 de septiembre y Fiscalía capturó al hombre el viernes, solicitando la ampliación de la detención hasta este lunes.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el sujeto acusado por haber agredido con un ladrillo al sargento 2° de Carabineros Gabriel Hernández, quien habría intentado fiscalizarlo cerca del Parque Padre Hurtado.
El fiscal Claudio Gutiérrez, de la Fiscalía Oriente, señaló que debido a que el imputado es acusado de homicidio frustrado, por el nivel de agresión, la magistrada lo calificó como un peligro a la sociedad, decretando la prisión preventiva y 100 días como plazo de investigación.
La agresión ocurrió el 18 de septiembre, cuando personal policial realizaba una fiscalización a un grupo de personas en la vía pública. En ese momento, uno de los sujetos –un ciudadano chileno con antecedentes– atacó a Hernández con un ladrillo.
Según informó el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el uniformado herido fue trasladado inmediatamente al recinto asistencial, donde fue sometido a una compleja intervención médica.
“El hecho que hizo fue extremadamente grave contra funcionarios de Carabineros. A corta distancia le lanzó un adoquín y lo único que estaba haciendo Carabineros de Chile era decir no pueden tomar en la calle, váyanse a su casa, le pidieron que ingresaran, que se vayan, y la persona, a pesar de eso, comete esta lesión grave, gravísima, homicidio frustrado para ser exacto”, detalló el fiscal Gutiérrez.
