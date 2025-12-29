Defensa de Crespo apunta a “azar balístico” en impactos que lesionaron a Gustavo Gatica

Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la jornada 330 del juicio contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado de lesionar gravemente al ahora diputado Gustavo Gatica en el marco de una protesta ocurrida durante el estallido social de 2019.

En la ocasión la defensa de Crespo continuó con sus alegatos de clausura apuntando a que “el doble impacto ocular, que intuitivamente parece demasiado preciso, no tiene nada de preciso cuando ocurre mediante un arma multiproyectil”, y que “no es resultado de puntería fina, sino de azar balístico, dentro de una nube de trayectorias incontrolables”.

“El conjunto de la prueba técnica no permite afirmar que el disparo necesariamente haya sido dirigido al tercio superior del cuerpo”, detalló el abogado, expresando que “permite concluir con rigor lo contrario, que el arma empleada carece de la precisión que la fiscalía le atribuye, que existe una dispersión vertical suficiente como para explicar impactos altos de disparos bajos”.

“Lo que existe entonces no es una certeza, sino una hipótesis preferida estadísticamente por la Fiscalía, y esto nunca puede reemplazar la prueba de cargo”, señaló.

Desde la defensa, además apuntaron a que los hechos ocurridos deben analizarse en un contexto de violencia, con agresiones reiteradas y potencialmente letales contra Carabineros. “No se trata de analizar el actuar policial como si ocurriera en un laboratorio aislado del tiempo y del espacio, sino de comprenderlo dentro de una situación de violencia prolongada, donde la amenaza se reactiva constantemente y donde la inacción puede traducirse en lesiones graves o incluso la muerte de un funcionario”, mencionó.

En la misma línea acusaron a la Fiscalía de realizar un análisis descontextualizado y no investigar el contexto de violencia que se producía. “La ausencia de esta diligencia impide dimensionar correctamente el riesgo al que estaban expuestos los funcionarios y favorece una lectura fragmentaria del caso”.

“El análisis no puede centrarse exclusivamente en la gravedad del daño sufrido por una víctima específica, sino en la racionalidad del actuar policial frente a un escenario de agresión generalizada”, argumentó la defensa.

Finalmente, la defensa de Crespo apuntó que “los funcionarios usaron exactamente lo que el Estado les entregó para exactamente lo que el Estado se los entregó y en exactamente el contexto que justificaba su uso” y que “la licitud de la conducta del tirador debe evaluarse atendiendo el contexto global de la manifestación y al comportamiento colectivo que habilitó el uso del medio disuasivo”.