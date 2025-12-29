SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Defensa de Crespo apunta a “azar balístico” en impactos que lesionaron a Gustavo Gatica

    Según argumentaron desde la defensa, "el arma empleada carece de la precisión que la fiscalía le atribuye" y que "existe una dispersión vertical suficiente como para explicar impactos altos de disparos bajos”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Claudio Crespo. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la jornada 330 del juicio contra el excarabinero Claudio Crespo, acusado de lesionar gravemente al ahora diputado Gustavo Gatica en el marco de una protesta ocurrida durante el estallido social de 2019.

    En la ocasión la defensa de Crespo continuó con sus alegatos de clausura apuntando a que “el doble impacto ocular, que intuitivamente parece demasiado preciso, no tiene nada de preciso cuando ocurre mediante un arma multiproyectil”, y que “no es resultado de puntería fina, sino de azar balístico, dentro de una nube de trayectorias incontrolables”.

    “El conjunto de la prueba técnica no permite afirmar que el disparo necesariamente haya sido dirigido al tercio superior del cuerpo”, detalló el abogado, expresando que “permite concluir con rigor lo contrario, que el arma empleada carece de la precisión que la fiscalía le atribuye, que existe una dispersión vertical suficiente como para explicar impactos altos de disparos bajos”.

    “Lo que existe entonces no es una certeza, sino una hipótesis preferida estadísticamente por la Fiscalía, y esto nunca puede reemplazar la prueba de cargo”, señaló.

    Desde la defensa, además apuntaron a que los hechos ocurridos deben analizarse en un contexto de violencia, con agresiones reiteradas y potencialmente letales contra Carabineros. “No se trata de analizar el actuar policial como si ocurriera en un laboratorio aislado del tiempo y del espacio, sino de comprenderlo dentro de una situación de violencia prolongada, donde la amenaza se reactiva constantemente y donde la inacción puede traducirse en lesiones graves o incluso la muerte de un funcionario”, mencionó.

    En la misma línea acusaron a la Fiscalía de realizar un análisis descontextualizado y no investigar el contexto de violencia que se producía. “La ausencia de esta diligencia impide dimensionar correctamente el riesgo al que estaban expuestos los funcionarios y favorece una lectura fragmentaria del caso”.

    “El análisis no puede centrarse exclusivamente en la gravedad del daño sufrido por una víctima específica, sino en la racionalidad del actuar policial frente a un escenario de agresión generalizada”, argumentó la defensa.

    Finalmente, la defensa de Crespo apuntó que “los funcionarios usaron exactamente lo que el Estado les entregó para exactamente lo que el Estado se los entregó y en exactamente el contexto que justificaba su uso” y que “la licitud de la conducta del tirador debe evaluarse atendiendo el contexto global de la manifestación y al comportamiento colectivo que habilitó el uso del medio disuasivo”.

    Más sobre:Gustavo GaticaClaudio CrespoJuicioFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    Más de 549 mil vehículos saldrían de la RM en Año Nuevo: mayor flujo se concentraría el miércoles

    Lo más leído

    1.
    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    2.
    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    Con luces de Navidad y en plena vía pública: Carabineros detecta “árbol” de marihuana de tres metros en San Bernardo

    3.
    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    4.
    Cadem: 52% cree que Kast debiese respaldar la candidatura de Bachelet a la ONU

    Cadem: 52% cree que Kast debiese respaldar la candidatura de Bachelet a la ONU

    5.
    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    Cómo la menopausia cambia el cuerpo de las mujeres, según la ciencia

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    6 claves para construir vínculos de confianza duraderos con los hijos, según una especialista

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Demencia en perros: cómo identificar esta enfermedad en tu mascota

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo al Año Nuevo

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 28 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    Feriado bancario 2025: cómo funcionarán los bancos el 31 de diciembre

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía
    Chile

    “Por no ser la mamá de una ministra la mía murió”: testimonios revelan esperas superiores que la madre de Aguilera por cirugía

    Temas valóricos, ideas programáticas y factor Bachelet: las condiciones de Kaiser para integrarse al gobierno de Kast

    Poca autocrítica y reproches al gobierno: el primer análisis del PS de la derrota de la izquierda

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año
    Negocios

    Movistar Arena reporta ingresos de casi $13.400 millones a septiembre y más de 130 eventos en el año

    Empleo e inversión: las bases que definirán el próximo ciclo económico

    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026
    Tendencias

    “La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

    Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

    Alerta roja por calor extremo: cuántos grados alcanzará la Región Metropolitana y otras 5 regiones afectadas

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores
    El Deportivo

    Erick Pulgar e Ignacio Torres coronan su gran año con el tradicional premio Mejor de los Mejores

    Los primeros encargos de Paqui y las fuertes exigencias de Azul Azul: la U entra de lleno en el plan para 2026

    Colo Colo asegura a su segundo fichaje: Joaquín Sosa llega a afirmar la defensa del Cacique

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot
    Cultura y entretención

    “La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

    Asskha Sumathra, la historia de la transformista que se alista a hacer historia en el Festival de Viña 2026

    El día en que Manu Chao ofreció un caótico show gratuito en La Pintana

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?
    Mundo

    ¿Cuáles son los “problemas espinosos” que frenan la paz en Ucrania?

    Rusia acusa a Ucrania de un ataque a residencia de Putin y dice que “reconsiderará” su postura negociadora

    Tiroteo deja nueve muertos en Turquía en medio de redadas contra el grupo Estado Islámico

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana