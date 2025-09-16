Dejan en prisión preventiva a profesor por abuso sexual de estudiante al interior de colegio en Iquique

Un profesor de un colegio de Iquique fue enviado a prisión preventiva tras ser formalizado este martes por el delito de abuso sexual contra una estudiante, ilícito que fue perpetrado dentro del mismo establecimiento.

Así lo informó este lunes el fiscal José Rivera, de la Fiscalía Local de Iquique, quien detalló los antecedentes que permitieron al tribunal acoger la medida cautelar más gravosa.

“El día de hoy formalizamos investigación en contra de un profesor que se desempeña en un colegio de la ciudad de Iquique por el delito de abuso sexual de una estudiante”, señaló Rivera, precisando que “estos hechos ocurrieron en el mes de agosto de este año”.

El persecutor explicó que la indagatoria se desarrolló en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de la Policía de Investigaciones “en el cual pudimos recabar abundantes antecedentes que permiten acreditar el hecho”.

Según expuso, el episodio reviste particular gravedad debido a que ocurrió dentro del recinto escolar.

“Se trata de un hecho que ocurrió dentro del establecimiento, que afectó a un estudiante en una oficina dentro del mismo, y por lo mismo se trata de un hecho bastante grave”, indicó.

El fiscal subrayó que la investigación fue “muy completa”, incorporando testimonios y pericias que avalan la acusación.

“Junto con la Policía de Investigaciones, la Brisexme, hicimos una investigación muy completa, que permitió recabar declaraciones de psicólogos, profesores, testigos, que permiten acreditar que los hechos efectivamente habrían ocurrido de esta forma, motivo por el cual se le formalizó el día de hoy a este profesor”, explicó.

Finalmente, Rivera confirmó que el imputado deberá permanecer privado de libertad durante la indagatoria.

“Él quedó en prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación, habiéndose fijado un plazo de 60 días para el desarrollo de la misma”, cerró.