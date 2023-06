Delegada presidencial de la RM se reúne con autoridades de las comunas más afectadas por el sistema frontal para reforzar medidas ante futuras emergencias

Tras el sistema frontal que golpeó con fuerza la zona centro sur del país y que provocó que en la Región Metropolitana cayeran más de 130 mm de agua en el sector precordillerano aumentando los caudales y activando quebradas, esta jornada la delegada presidencial regional, Constanza Martínez, encabezó un comité técnico con las y los delegados presidenciales provinciales, seremis y los alcaldes y alcaldesas de las comunas más afectadas para así coordinar la gestión frente a futuros episodios de este tipo.

Al respecto, la autoridad regional destacó la labor realizada por los funcionarios públicos como Carabineros, Senapred, y los municipios durante este intenso sistema frontal, ya que “se actuó de forma coordinada y con un sentido de urgencia para salvar vidas”.

En cuanto a la reunión, detalló, sobre los aspectos que acordaron reforzar se encuentran “una mayor y mejor” fiscalización en extracción de áridos, fortalecer el trabajo que se inauguró el día de ayer con el gobierno regional sobre vertederos ilegales y gestión de residuos, y también tener un trabajo preventivo de mitigación y de monitoreo de los causes, quebradas y espacios de riesgo dentro de la región.

Junto con esto, también acordaron actualizar los puntos críticos que hoy día hay dentro de la región. “Tenemos más de 1.500 puntos críticos, pero también estos están bien asociados a tipos de lluvias que se han ido modificando”, sostuvo.

Asimismo, añadió Martínez, Salud y Vivienda comprometieron una primera respuesta respecto a la priorización de primer auxilio psicológico en aquellos lugares donde hubo mayor afectación, y acompañamiento a las personas que viven en los riberas de los ríos.

En esta línea, la delegada presidencial también hizo un llamado al autocuidado, y a la necesidad de fortalecer las medidas de primera respuesta de los municipios, “que son quienes absorben en gran medida toda esta emergencia, pero también de los ciudadanos y ciudadanas”.

“Necesitamos tener personas que gestionen riesgos, que entiendan que estos son planes que no tienen cinco años sino que tienen plazos largos y en eso vamos a ir trabajando desde la delegación metropolitana”, afirmó.

Por su parte, el director regional Senapred RM, Miguel Muñoz, valoró positivamente la reunión e indicó que “nuestra meta es prepararnos de la mejor manera posible para que en los lugares que fueron fuertemente impactados particularmente por la crisis, tengamos una mejor respuesta, una mejor coordinación”.

Limpieza de basura y escombros en Puente Mapocho.

En cuanto a cómo se respondió ante este sistema frontal en la región, indicó que fue “un éxito bastante grande respecto de la respuesta a la emergencia”, sin embargo, sostuvo, “tenemos que prepararnos y eso es lo fundamental, y es el llamado no solamente a los municipios, sino que a cada ciudadano de la Región Metropolitana: la responsabilidad no solamente es de los servicios, sino que aquí también hay responsabilidades personales respecto a la limpieza, de no botar la basura en cauces de agua, de no botar la basura en los sumideros de aguas lluvias. Ese es el llamado”.

El alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, también evaluó positivamente la reunión, e indicó que estaban muy dispuestos a trabajar desde los municipios en prevención, en fiscalización y “en terminar con esta impunidad con la que están operando algunas mafias de la basura”. Sobre esto, indicó que ayer ingresaron dos querellas contra quienes resulten responsables por haber habilitado dos terrenos como vertederos ilegales en la comuna.