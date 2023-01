Delegado presidencial de La Araucanía asegura que “no hay problema” en reemplazar el término de violencia rural por terrorismo pero destaca que el conflicto “no está centrado ahí”

Luego de la visita del nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, a la Región de La Araucanía, el delegado presidencial por esa zona, José Montalva valoró la conversación que sostuvo con el mandamás del ente persecutor de los delitos.

“Hemos hecho un trabajo coordinado con el Ministerio Público con las policías y el Ejército, que no es para celebrar ni para decir que no tenemos trabajo por hacer, pero es no romper con el compromiso con la realidad: ha bajado en intensidad y cantidad los delitos de alta connotación, específicamente los que se llevan a cabo en el sector rural”, aseguró Montalva en diálogo con CNN Chile.

El delegado presidencial puso énfasis en la disposición de recursos para el combate contra la delincuencia.

“No solo necesitamos trabajo conjunto y diligente, sino que más recursos. El fiscal da una buena noticia: se van a entregar más recursos para tener mejores resultados”, indicó.

Montalva recalcó que “hay un problema que no se va a solucionar con más seguridad”.

“Hay una deuda con el pueblo mapuche y tenemos que trabajar en soluciones de fondo, eso no excluye el trabajo de seguridad”, afirmó. En su diagnóstico, la autoridad gubernamental en la región expuso que en cuanto a la seguridad pública está el trabajo de combate directo contra el crimen organizado, pero, por otro se tiene que abordar el tema de fondo dialogando. “Es con diálogo, con la comisión que estableció el Presidente (Gabriel) Boric cuando vino a la región”, dijo.

Agregó, en ese sentido, que “la seguridad es fundamental, pero no va a solucionar los problemas de fondo”.

En cuanto a la conceptualización que se le da a los delitos en la zona, Montalva señaló que “no hay problema en reemplazar el término de violencia rural por terrorismo”.

Consultado por la posibilidad de cambiar el término de violencia rural por terrorismo, Montalva manifestó: “No hay ningún problema en eso. Creo que centrar el problema que pasa acá no es ese, lo que nos ha resultado a nosotros es la ley de robo de maderas, no le he llamado ni terrorista ni violencia rural”.

En esa línea, Montalva aseguró que “la seguridad no la va entregar frases grandilocuentes ni autoridades indignadas con la delincuencia. Lo que va entregar soluciones son políticas claras con objetivos claros y mancomunados entre todas las autoridades”, afirmó.

Lago Villarrica

En relación al estado del lago Villarrica y la posibilidad de bañarse en esas aguas, el delegado aseguró que es “completamente recomendable, hoy no hay ningún problema”.

“A veces puede haber días que haya una alta concentración de las algas y que pueda generar un grado de toxicidad, cuando eso exista se va a avisar preventivamente”, indicó.