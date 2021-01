Delgado advierte que capacidad de mega estanques de agua hoy es de 44% y hace llamado a utilizar el suministro “lo menos posible en la RM”

Las autoridades hicieron un balance hoy respecto a las emergencias que ha dejado el sistema frontal en varias zonas del país.

Una de ellas es la turbiedad que se ha registrado en los ríos Maipo y Mapocho que llevó a activar los mega estanques de agua de Pirque. Esto, para evitar un eventual corte de agua en la Región Metropolitana.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a esta situación, haciendo un llamado al “consumo responsable de agua, sobre todo en la Región Metropolita”.

“Lo que hace el mega estanque es evitar cortes cuando ocurren este tipo de situaciones. Cuando cae agua en vez de nieve o cuando los caudales vienen con un nivel de turbiedad importante. Este mega estanque ha permitido que esa situación no se repita. Sin esa obra ya tendríamos al menos 24 horas de cortes de agua en la Región Metropolitana, tal como ocurrió en 2017, con todas las consecuencias tan complejas para tantas familias”, señaló.

En esa línea, explicó que hasta ayer, debido a su utilización durante el día, había un 77% de abastecimiento de agua en los estanques y hoy su capacidad ha bajado a un 44%. “Efectivamente, hay una baja de ese mega estanque porque ha tenido que utilizarse en mayor medida dado que la turbiedad del río Maipo está en niveles altos. Si eso sigue así se tendrá que evaluar de aquí al final del día cuál será la situación del sumisito de agua”, dijo.

“Es importante transparentarle a la gente que esta obra que se hizo permite que sigamos teniendo agua, pero eso no es infinitivo, tiene una capacidad limitada. Si la turbiedad del río sigue vamos a tener que evaluar, y es importante la colaboración de la gente, extremar todo los recursos para utilizar lo menos posible el agua potable en la Región Metropolitana”, agregó.

Por su parte, Gabriel Zamorano, jefe de fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ante eventuales cortes de agua, dijo: “en este momento no podemos decir con certeza si va a ver o no corte de agua. Eso va a depender de si se puede recuperar la captación desde los ríos. En la medida en que se puede recuperar, se aleja la posibilidad de corte. Eso depende fundamentalmente del nivel de turbiedad que tengan los ríos. En la primera hora de la mañana, el nivel de turbiedad era de 60 mil unidades, las plantas trabajan del orden de 3 mil y cuando están en el orden de 10 mil, se puede captar una parte de esa agua y hacer menor uso de los estanques de Pirque. Se tiene que evaluar, pero es prematuro señalar que va a haber o no un corte de suministro”.

“En caso de que haya necesidad de hacer un corte de suministro, eso se va a avisar con la mayor anticipación posible para que la gente se pueda preparar y juntar el agua que necesita en sus casas”, añadió.

Corte de luz

Por otra parte, Delgado se refirió a los cortes de luz que se han registrado producto de las precipitaciones.

“Es inaceptable que cerca de 4 mil familias hayan pasado dos noches sin electricidad. Y son más de 35 mil los clientes en todo Chile que todavía tienen este problema”, manifestó.

“He estado monitoreando esa situación, conozco cuáles son los estragos que genera en las familias, sobre todo en sectores populares. Tenemos que tomar todas las medidas para exigirles a las distribuidoras eléctricas que tengan más cuadrillas en los territorios, que se antepongan a este tipo de situaciones, que hagan las mantenciones cuando corresponden”, añadió.