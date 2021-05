Delgado por megaelecciones: “Nosotros nos jugamos mucho, no solamente por el gobierno, también por lo que viene”

“La evaluación de cómo sea el resultado el día lunes por supuesto que es una evaluación que el gobierno lo tiene que tomar como propio. Una evaluación de la gestión del conglomerado, en este caso Chile Vamos. Es un gobierno que pertenece a Chile Vamos y se le va bien o mal también tenemos que hacernos parte de aquello. Nosotros nos jugamos mucho, no solamente por el gobierno, también por lo que viene”.

Así se refirió hoy el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a cómo el Ejecutivo abordará el lunes los resultados de lo que serán las megaelecciones que se desarrollarán este fin de semana, donde se elegirán constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales.

“Las municipales van a marcar una pauta previa de lo que ocurra en noviembre o diciembre (elecciones de Presidente) y por supuesto que el día de mañana queremos que el próximo gobierno también sea de un candidato o candidata, un líder, de Chile Vamos. Y esto va a marcar un pauta inicial de cómo nos va en la municipal, siempre ha sido así. Y en la constituyente por supuesto que nos van a evaluar si logramos el tercio, que se ha hablado mucho, respecto a esa asamblea. Veremos cómo se dan y cómo son los análisis posteriores. Pero como gobierno sabemos que esta elección tiene mucho que ver con nuestra gestión”, afirmó sobre este punto.

“Siempre un gobierno va a ser evaluado por distintos hitos y las elecciones, aunque no sean elección directa, elección de un gobierno, son hitos de evaluación. Representamos a una coalición que es Chile Vamos, hemos trabajado intensamente para que esa coalición tenga éxito en esta elección, coordinación con los partidos y la planificación muchas veces de elección de candidatos, eso es algo que como coalición se han tomado decisiones importantes y el gobierno siempre está expectante de aquello”, remató.

Seguridad en las elecciones

Por otro lado, Delgado se refirió a los operativos de seguridad que se desarrollarán en el marco de los comicios del sábado y domingo.

Según manifestó, el gobierno ha realizado un “análisis de riesgo” en los locales de votación a lo largo del país para evaluar las dotaciones de seguridad que se establecerán en ciertos puntos.

“Hay 2.700 locales de votación, más de 47.000 mesas y en cada local de votación se ha hecho un análisis de riesgo. Y ese análisis de riesgo no solamente es por una macrozona o por un lugar determinado, sino también por otras condiciones. Y en todos los lugares de votaciones existentes tres anillos perimetrales de seguridad y la cantidad de dotación y equipamiento utilizado tiene que ver con el análisis de riesgo de cada lugar”, dijo.

Candidatos de la UDI

Además, Delgado, militante de la UDI, tuvo palabras para el Consejo General que se llevará a cabo en el partido el lunes 17 de mayo para resolver si irá Joaquín Lavín o Evelyn Matthei, o ambos, a las primarias presidenciales.

“Me gusta porque el consejo también es electo de manera democrática, porque el consejo tiene validez. Me gusta porque es una forma también de poder legitimar nuestros liderazgos. Muchos hablan de que la UDI tiene un problema. Yo creo que es un lindo problema tener más de algún liderazgo. El peor de los mundos es no tener liderazgos o tener dos o tres nombres que no sumen o que no marquen. La UDI tiene dos liderazgos y los dos son alcaldes, los conozco muy bien”, dijo Delgado.

En esa línea, agregó que “tenemos dos candidatos de lujo y el consejo tendrá que decidir. A lo mejor el consejo tiene que decidir primero si llegamos con un candidato o con dos y después cuál es el nombre de esa persona. Yo creo que sería una buena metodología. Siempre va a ser interesante tener liderazgos. El problema de a quién elijo de dos buenos liderazgos, prefiero ese problema a no tener liderazgos o a lo mejor a alguien que esté dispuesto a ir y que las encuestas tampoco lo reflejen”.