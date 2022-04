Delincuentes realizan forado para entrar a robar banco en Quilicura: ingresaron por una casa que se encontraba vacía

Carabineros se encuentra indagando el robo de un banco con un inusual modo. Hoy la policía uniformada dio a conocer que, al parecer, un grupo de delincuentes realizó dos forados desde una casa vacía hacia una sucursal del Banco Chile, colindante en la comuna de Quilicura.

Mediante esa vía, los antisociales, que entraron a una casa que estaba sin sus moradores el fin de semana, buscaban entrar al recinto sin ser descubiertos. Sin embargo, el plan delincuencial no resultó, ya que los delincuentes no llegaron a la bóveda y no lograron sustraer nada.

El teniente coronel Gonzalo Urbina, de la Prefectura Norte, explicó que los habitantes del domicilio retornaron a su casa luego del fin de semana largo y se percataron con el agujero. El hecho fue denunciado por vecinos de la casa, ubicada en calle Raimundo Romo.

“La vecina estaba aprovechando el fin de semana largo y cuando llegó de los días libre se percató de esta situación, ayer en la tarde”, dijo el policía. Además, agregó que los delincuentes habrían usado “herramientas de construcción pesada, eléctrica. Hicieron dos forados de tamaño considerable que permitían el ingreso de una personal en forma fácil”.

Se investiga cuál fue el motivo por el que los antisociales no completaron el robo. Se desconoce su paradero. Personal del Servicio de Investigaciones Policiales de Carabineros indaga el hecho.