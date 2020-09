Denuncias cruzadas contra jueces de Cascadas: Abbott respalda a fiscal Pérez pero envía causas a la zona Oriente

Casi nueve meses alcanzó el fiscal regional metropolitano Occidente, José Luis Pérez, a tramitar la investigación que se abrió el 30 de diciembre del año pasado cuando el juez Cristián Soto, del Cuarto Tribunal Oral de Santiago, denunció por presunta prevaricación a su par, la jueza Laura Assef, con quien había compartido durante seis meses en el segundo juicio del denominado caso Cascadas, en que resultó absuelto el exejecutivo ligado a SQM, Aldo Motta Camp.

Hace algunos días, el fiscal nacional Jorge Abbott decidió que esta indagatoria, en que se busca despejar si la magistrada tuvo contactos inapropiados con la defensa del exgerente de Pampa Calichera, como sostiene el juez que presidió el segundo juicio oral en el caso Cascadas, quede en manos del fiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra.

Ya esta semana había llegado al investigador una nueva denuncia, la que esta vez afecta al juez Soto. Los abogados defensores Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso lo denunciaron por haber redactado un fallo condenatorio antes que se realizaran los alegatos de clausuras del juicio oral, lo que a juicio de los profesionales configuraría el delito de prevaricación.

Las denuncias cruzadas entre ambos magistrados, que han generado esquirlas en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago, quedaron en manos del fiscal Guerra, quien ya ha impartido reservadas diligencias.

La decisión de Abbott de cambiar de investigador fue adoptada luego que la defensa de Motta solicitara la inhabilidad del fiscal Pérez y un sumario en su contra, tras ganar ante el Colegio de Abogados un amparo en contra del jefe metropolitano Occidente quien les incautó correos en el marco de la indagatoria contra Assef.

La Fiscalía Nacional se cuadró con el miembro de sus filas y desestimó que exista una implicancia, por lo que además descartó iniciar una indagatoria administrativa y sólo para garantizar objetividad se determinó que todo quede en manos de la Fiscalía Oriente.

La génesis

En la resolución, a la que accedió La Tercera, se detalla que el 31 de agosto la defensa pidió cambio de investigador pues a Pérez podía afectarlo una causal de inhabilidad. Tras pedirle informe al aludido, la Fiscalía Nacional determinó que “el referido fiscal regional expresa en su informe: que no tiene hacia ninguna de las partes de la causa la animosidad a que aluden los reclamantes en su presentación, que no existe a su respecto, ni respecto de ningún otro interviniente enemistad, odio a resentimiento que pongan en riesgo el principio de objetividad que guía y siempre ha guiado su actuar, por lo que no se configura en la especie la causal invocada por los reclamantes”.

Junto con esto, Pérez defendió la diligencia que le valió una sanción del Colegio de Abogados en su contra. “Que las diligencias de investigación decretadas en la causa son pertinentes y necesarias para indagar el delito denunciado, de manera de poder descartar o confirmar la existencia del hecho punible y la participación. Lo anterior, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de los hechos objeto de la investigación y la circunstancia de ser el denunciante un juez que participó directamente en el juicio en el que habrían tenido lugar los mismos. En este contexto, cabe hacer presente que la medida intrusiva, fue debidamente autorizada por el tribunal de garantía, el que, en su momento, compartió los fundamentos de la solicitud y la necesidad de decretarla”.

Al respecto, el fiscal nacional sostuvo que la diligencia de incautación de correos era “plausible” y que los e-mails de la defensora Bárbara Yévenes no estaban protegidos por la relación laboral abogado-ciente, pues ella no tiene esa relación con la jueza Assef, quien tiene calidad de imputada en el caso.

“(El fiscal Pérez) actuó autorizado judicialmente, y encargó la diligencia a la Brigada Anticorrupción de la PDI, unidad especializada que es dirigida por don Pietro Hernández, y en que los abogados han podido entablar una cautela de garantías y suspender esa diligencia”. Ante las alegaciones de los defensores, que la diligencia pudo afectar el derecho a defensa de Motta, al permitir ver sus comunicaciones durante el caso Cascadas con la abogada Yévenes, el fiscal nacional les respondió que “es menester dejar consignado que el referido juicio se encuentra terminado, no pudiéndose, en consecuencia, perjudicar el derecho a defensa del señor Aldo Motta”.

Pese al explícito respaldo a todas las actuaciones del fiscal Pérez, Abbott decidió enviar ambas denuncias que involucran a dos jueces de la República a la Fiscalía Oriente. “Teniéndose en consideración razones de transparencia y autonomía y con la finalidad de que exista una garantía para todos los intervinientes de la investigación penal resulta pertinente que se proceda a designar a otro Fiscal Regional del Ministerio Público para asumir la dirección de dicha investigación”, sostuvo en su resolución.