Desafuero de Catalina Pérez: Fiscalía esperará eventual apelación de la defensa para solicitar formalización

Por unanimidad la Corte de Apelaciones de Antofagasta acordó desaforar a la diputada Catalina Pérez, en el marco de la investigación del caso Democracia Viva, dando pie a que la Fiscalía pueda formalizar y pedir cautelares en su contra.

Al respecto, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, en conversación con 24 Horas, planteó que el tribunal de alzada acogió la petición efectuada por el Ministerio Público “por votación unánime (…) en el entendido de que se ha estimado que existen antecedentes suficientes para atender por configurada la existencia de tres delitos de fraude al Fisco y que ha tenido participación como autora colaboradora la diputada Pérez en estos hechos”.

En ese sentido, manifestó que “existe una concertación en la que habría intervenido el exseremi Carlos Contreras, el presidente de la fundación (Democracia Viva), a la sazón pareja de la diputada, Daniel Andrade, y la misma diputada Pérez Salinas para los efectos de defraudar al fisco por la suma total de la celebración de los convenios, esto es 426 millones de pesos”.

Respecto a la eventual formalización que solicitará Fiscalía, el persecutor indicó que desde la entidad esperarán el fallo de la Corte de Apelaciones, que se dará a conocer el 20 de febrero, “para poder tener acceso a él y entendemos que resulta posible postular que la defensa podrá presentar un recurso de apelación por delante de la Corte Suprema, que es la última instancia que le queda para los efectos de dar por finalizado el procedimiento de desafuero”.

En ese escenario, señaló que se solicitará una audiencia de formalización “una vez que la Corte Suprema resuelva la eventual apelación que la defensa presentaría respecto del fallo de la Corte de Apelaciones de la audiencia de desafuero que se ha conocido el día de hoy”.

Respecto a las medidas cautelares que solicitará el organismo en su momento, el fiscal Aguilar señaló que se evaluarán “en su oportunidad. Nos encontramos todavía en una etapa previa”, sostuvo.

“Estamos a la espera de la sentencia, que se nos comunique el día 20 de febrero y estamos a la espera de un posible recurso de apelación para que se presente ante la Corte Suprema, para los efectos de que quede firme la resolución que dispone a lugar a la formación de causal contra la diputada Catalina Pérez. Mientras lo anterior no acontezca, la Fiscalía no solicitará audiencia para formalizar ni debatir medidas cautelares porque no no procede”, aseveró el fiscal.