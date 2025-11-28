Desarticulan banda criminal de Santiago que operaba en la Región de O’Higgins: cinco personas fueron detenidas

Cinco personas detenidas dejó un operativo policial en el que se allanaron ocho domicilios en la comuna de San Francisco de Mostazal ubicada en la Región de O’Higgins.

El operativo, liderado por la Brigada Antinarcóticos de Rancagua de la PDI, se concretó luego de cuatro meses de investigación, y en la ocasión se desarticuló una banda que se había trasladado de Santiago a la región.

El prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, detalló que “esta investigación permite establecer la operatividad de una estructura criminal que se había instalado ilegalmente en departamentos sociales, en la población Bernardo Retamal, y evidentemente busca nuevos nichos de negocio y se desplaza de la zona sur de Santiago para instalarse en esta zona”.

De acuerdo a lo que agregó, en la ocasión se logró la incautación de 500 gramos de cannabis sativa, 300 gramos de clorhidrato de cocaína y 200 gramos de cocaína base, así como armas de fuego.

“Lógicamente poder cercenar esta estructura permite desincentivar la venta ilegal de drogas en este sector poblacional“, agregó el funcionario policial.

En tanto, el ⁠Fiscal de la Región de O’Higgins, Aquiles Cubillos, se refirió a la llegada del crimen organizado a la región desde Santiago, apuntando que “yo he hecho un llamado a que, en definitiva, se haga un estudio por parte de las policías y por parte de las autoridades de la realidad de la Región de O’Higgins. Nuestra estructura policial data de hace 25 años y la realidad criminal, obviamente, es sumamente distinta”.

“Los fenómenos criminales que estamos viviendo son distintos, son propios de este momento y propios de la influencia que ejerce sobre la Región de O’Higgins, la Región Metropolitana”, añadió.

En la misma línea la alcaldesa de San Francisco de Mostazal, Verónica Arroyo, mencionó que “vemos también con preocupación como esta, a lo mejor, actividad que han hecho de intervención de seguridad en la Región Metropolitana ha repercutido también en nuestra región”.

Según agregó, "por lo mismo hemos tratado de alertar y realizar y preocuparnos por este trabajo colaborativo y es algo que vamos a seguir haciendo para poder recuperar nuestros espacios“.

Por su parte, el ⁠Subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó la investigación señalando que “Hoy día el resultado inicial es fruto del trabajo de la dirección del Ministerio Público con la Policía de Investigaciones”, añadiendo que “la integralidad del trabajo del sistema de seguridad no termina ahí. De ahí vendrán todos los otros esfuerzos”.