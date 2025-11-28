BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Desarticulan banda criminal de Santiago que operaba en la Región de O’Higgins: cinco personas fueron detenidas

    El Fiscal Aquiles Cubillos, solicitó que se haga un nuevo estudio de la realidad delictual de la región apuntando que los fenómenos actuales son "propios de la influencia que ejerce sobre la Región de O’Higgins, la Región Metropolitana".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Cinco personas detenidas dejó un operativo policial en el que se allanaron ocho domicilios en la comuna de San Francisco de Mostazal ubicada en la Región de O’Higgins.

    El operativo, liderado por la Brigada Antinarcóticos de Rancagua de la PDI, se concretó luego de cuatro meses de investigación, y en la ocasión se desarticuló una banda que se había trasladado de Santiago a la región.

    El prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, detalló que “esta investigación permite establecer la operatividad de una estructura criminal que se había instalado ilegalmente en departamentos sociales, en la población Bernardo Retamal, y evidentemente busca nuevos nichos de negocio y se desplaza de la zona sur de Santiago para instalarse en esta zona”.

    De acuerdo a lo que agregó, en la ocasión se logró la incautación de 500 gramos de cannabis sativa, 300 gramos de clorhidrato de cocaína y 200 gramos de cocaína base, así como armas de fuego.

    “Lógicamente poder cercenar esta estructura permite desincentivar la venta ilegal de drogas en este sector poblacional“, agregó el funcionario policial.

    En tanto, el ⁠Fiscal de la Región de O’Higgins, Aquiles Cubillos, se refirió a la llegada del crimen organizado a la región desde Santiago, apuntando que “yo he hecho un llamado a que, en definitiva, se haga un estudio por parte de las policías y por parte de las autoridades de la realidad de la Región de O’Higgins. Nuestra estructura policial data de hace 25 años y la realidad criminal, obviamente, es sumamente distinta”.

    “Los fenómenos criminales que estamos viviendo son distintos, son propios de este momento y propios de la influencia que ejerce sobre la Región de O’Higgins, la Región Metropolitana”, añadió.

    En la misma línea la alcaldesa de San Francisco de Mostazal, Verónica Arroyo, mencionó que “vemos también con preocupación como esta, a lo mejor, actividad que han hecho de intervención de seguridad en la Región Metropolitana ha repercutido también en nuestra región”.

    Según agregó, "por lo mismo hemos tratado de alertar y realizar y preocuparnos por este trabajo colaborativo y es algo que vamos a seguir haciendo para poder recuperar nuestros espacios“.

    Por su parte, el ⁠Subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, destacó la investigación señalando que “Hoy día el resultado inicial es fruto del trabajo de la dirección del Ministerio Público con la Policía de Investigaciones”, añadiendo que “la integralidad del trabajo del sistema de seguridad no termina ahí. De ahí vendrán todos los otros esfuerzos”.

    Más sobre:PolicialRegión de O'HigginsSantiagoDetenidosPDIFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía

    Jara suma cita con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos

    Gestora chilena HMC prepara apertura de sus operaciones en Argentina

    Patricio Ferreira: DC suspende militancia de alcalde de Alto Hospicio ante denuncia por agresión sexual

    Viña de Eduardo Chadwick se reorganiza: pone en venta campo y despide personal en Caliterra

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    3.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    4.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Servicios

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 27 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía
    Chile

    Torres del Paine: circuito donde ocurrió la tragedia se mantiene cerrado por diligencias de la Fiscalía

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Jara suma cita con la ex primera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas
    Negocios

    El protocolo que suscribió el gobierno y Transelec para ajustar las tarifas eléctricas

    Gestora chilena HMC prepara apertura de sus operaciones en Argentina

    El perdonazo del TAG y la economía del atajo

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial
    Tendencias

    128 muertos en Hong Kong: todo lo que se sabe sobre el devastador incendio en un complejo residencial

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Por qué Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión

    El temor de Verón ante posibles represalias por el pasillo de espaldas a Central: “Puede terminar con un descenso”
    El Deportivo

    El temor de Verón ante posibles represalias por el pasillo de espaldas a Central: “Puede terminar con un descenso”

    Con Jean Paul Pineda como ejemplo: la dura crítica de Tomatín Rojas al Fondo de Retiro del Sifup

    Nelson Acosta es internado de urgencia en una clínica de Rancagua

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco
    Cultura y entretención

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Putin acepta la propuesta para que Hungría sea la sede de las conversaciones sobre Ucrania
    Mundo

    Putin acepta la propuesta para que Hungría sea la sede de las conversaciones sobre Ucrania

    ¿Dónde está Putin?: La supuesta trama de oficinas clonadas del Kremlin

    Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida