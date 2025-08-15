Desarticulan organización dedicada al narcotráfico en Puerto Montt: ocho personas son detenidas

Ocho personas fueron detenidas en Puerto Montt tras un operativo de Carabineros del OS7, en coordinación con la Fiscalía, que permitió desarticular una organización dedicada al tráfico, comercialización y acopio de drogas en distintos sectores de la ciudad.

El procedimiento se concretó mediante allanamientos en cuatro viviendas, donde se incautaron cerca de tres kilos de sustancias ilícitas —entre cocaína, pasta base y marihuana— además de otros estupefacientes, armamento, munición y dinero en efectivo.

En ese sentido, según informó la capitán Constanza Salgado, comisario de servicio de la 5ª Comisaría de Puerto Montt, los detenidos corresponden a hombres y mujeres, todos de nacionalidad chilena.

Además. cabe señalar que siete de ellos tienen antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición del tribunal por orden de la fiscalía.