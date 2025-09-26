SUSCRÍBETE
Nacional

Desbaratan violenta banda criminal en la Región Metropolitana: manejaban información privilegiada de las empresas que robaban

Los sujetos se encuentran ligados a diferentes delitos ocurridos en varias comunas de la capital.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

Varios sujetos fueron detenidos en el marco de un operativo policial que buscaba desarticular una banda criminal dedicada a la comisión de distintos delitos violentos en diversas comunas de la Región Metropolitana.

Tras cerca de un año de investigación es que la PDI y la Fiscalía lograron detener a estos sujetos, que se dedicaban entre otras cosas al robo de vehículos, la clonación y falsificación de patentes, el robo a empresas, entre otros.

Según detalló el Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales (Jenacrof) de la PDI, prefecto Marco Ramírez, “durante el periodo investigativo se logra determinar la participación de una banda criminal muy violenta que contaba con información privilegiada de empresas en las comunas de Lampa, Conchalí, Quilicura, Vitacura y Las Condes, que actúa con armas de fuego, con una logística muy preparada en toda su estructura".

De acuerdo a lo que agregó, “Mantenían la capacidad de poder conseguir vehículos a través de robos con violencia para después proceder a su clonación de placas patentes, cobertura de sujetos armados para poder acceder a las empresas, poder apoderarse de cargamentos que previamente tenían coordinados para después poder diseminarlos en el mercado secundario”.

Respecto a la información privilegiada que manejaría la banda de acuerdo a lo que explicó el prefecto “es materia de investigación pero no obstante está clarificado de que tienen información privilegiada desde adentro de las empresas por cuanto saben el horario exacto de la llegada de los cargamentos. De esa forma pueden acceder de forma más fácil y con una cobertura más corta en tiempo determinado, no más larga para que no sean detectados”.

Junto con todo lo anterior, según apuntó el prefecto Ramírez, además se pido detectar “en un operativo que se hizo en la Región Metropolitana el día de ayer, en la irrupción a 26 domicilios, la incautación de una gran remesa de drogas de diferente tipo que procedían a distribuir para poder abultar las ganancias de esta estructura criminal”.

El fiscal Sebastián Gana, de la Fiscalía Centro Norte, dio a conocer que la investigación inició tras un robo a una empresa en la comuna de Huechuraba. “En la huida, una vez que roban efectivamente las especies, en uno de los vehículos queda un teléfono y a partir de este teléfono es que inicia la investigación”, mencionó.

“Logramos identificar al menos ocho hechos que afectaron a distintos locales en Huechuraba, en Las Condes y en Vitacura. Esta es una investigación de mediano aliento donde los funcionarios de la Brigada de Robos lograron identificar al menos a seis sujetos que participaron activamente en distintas fases de los delitos y el día de ayer se ejecutaron órdenes de detención y entrada de registro en 26 domicilios”, agregó.

Según mencionó, en este operativo “se logró la detención de tres sujetos vinculados con la banda además de una persona por una flagrancia toda vez que fue sorprendido teniendo dos armas de fuego más de 300 municiones y también drogas”.

Los sujetos vinculados con los robos fueron formalizados durante la jornada del jueves, quedando con prisión preventiva, a la vez que se fijó un plazo de investigación de 120 días.

“Quedan además tres personas que están actualmente con orden de detención pendiente toda vez que no se pudo ejecutar respecto de ellos no se encontraban en los lugares donde se realizaron los allanamientos pero al menos tres sujetos fueron detenidos y actualmente se encuentra privado de libertad”, detalló.

En tanto el ministro de Seguridad subrogante, Rafael Collado, apuntó que se trata de una banda que “tenía el círculo completo" del mercado ilegal debido a que “se dedicaban en primer lugar al robo de mercaderías de determinados lugares para luego con lo obtenido ilícitamente comprar drogas y luego proceder al tráfico de drogas”.

COMENTARIOS

