Desbordes apunta a Irací Hassler tras informe sobre planes de seguridad municipal: “La situación era bien desastrosa”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió durante la jornada de este martes 10 de junio al informe de Contraloría sobre los planes de seguridad municipal señalando que “la situación era bien desastrosa”.

En la ocasión Desbordes se refirió a las palabras del ministro Cordero quien señaló que en el marco de la discusión de la ley de seguridad municipal, “así como se reclaman atribuciones, también es conveniente cumplir con las obligaciones”. “Tiene toda la razón el ministro Cordero, lo apoyo absolutamente en eso”, apuntó el alcalde.

Según mencionó Desbordes, “Cuando yo llegué, recibimos un informe durísimo de la Contraloría en la gestión de Irací Hassler porque no estaban hechos los planes, no estaban actualizados, no estaban haciendo los consejos, no había acta. La verdad, la situación era bien desastrosa y eso demostraba la poca prioridad que tenía la exalcaldesa en materia de seguridad".

De acuerdo a lo que agregó Desbordes, “Nosotros hemos sido extraordinariamente rigurosos. Primero, tenemos planes. Segundo, están actualizados. Tercero, hacemos mensualmente el consejo. Pero no como una cuestión mecánica de reunirnos una vez al mes a mirarnos las caras. Estamos adoptando acuerdos, estamos priorizando barrios, estamos recibiendo un apoyo enorme”.

Desbordes, además destacó la realización de estas reuniones donde participan diferentes organismos relacionados con seguridad señalando que “creo que esta herramienta debe ser bien utilizada, debe ser utilizada y debe además permitir un trabajo coordinado entre distintas agencias o servicios públicos y en Santiago al menos lo estamos haciendo.”