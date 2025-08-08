Desbordes cuestiona dichos de Vallejo respecto a operativo en barrio Meiggs: “Lo que dice la vocera es de una mezquindad gigante”

“Lo que dice la vocera es de una mezquindad gigante”, con estas palabras el alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó los dichos de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien apuntó que el operativo que se está llevando a cabo en barrio Meiggs "es una decisión política del Gobierno“.

En conversación con Radio Pauta es que el alcalde de la comuna de Santiago fue consultado respecto a los dichos de la ministra apuntando que “Hago el listado completo y los nombro a todos y doy la lata, porque es necesario mostrar que con el Estado estamos trabajando juntos, pero el diseño, la iniciativa la hemos hecho nosotros”

“La diferencia es lo que dice la vocera es de una mezquindad gigante”, añadió, apuntando que “me sorprende de la señora Vallejo, en donde aparecen como que esto es de ellos, y casi como que viene de antes, también quiero descartar esto, esto no es un proceso que empezó el año pasado, eso es falso. Esto es un proceso que empieza de cero en enero de este año”.

#VoceríaEnMedios | Ministra Camila Vallejo: "Lo que está pasando en Meiggs es una decisión política del Gobierno. En un trabajo de Estado estamos recuperando espacios que han sido ocupados por el comercio ilegal y el crimen organizado". pic.twitter.com/2tYX1jGSfJ — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) August 6, 2025

De acuerdo a lo que mencionó Desbordes, “Uno en política tiene que tener ciertos cánones mínimos, ciertos niveles mínimos de ética, y por lo tanto cada vez que yo intervengo, y usted puede ver porque está todo grabado, digo, mire, agradezco al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, al delegado presidencial, a la dirección de Impuestos Internos, a la gente de aduana, etcétera”.

En la ocasión, Desbordes también abordó la diferencias con los operativos que realizaban en Meiggs la administración de Irací Hassler, señalando que “iban, desalojaban, desaparecían las policías, las guardias municipales, y dos días después estaba todo igual. Ahora no está todo igual, ahora cambió rotunda y radicalmente la situación en las calles que recuperamos, y es lo que vamos a seguir haciendo en adelante, en un plan de trabajo trazado por el municipio, entregado a las autoridades que nos están ayudando”.

Apoyo de Larraín a Kast

En la ocasión, Desbordes también abordó el apoyo de Carlos Larraín a José Antonio Kast, señalando que “Carlos Larraín siempre ha apoyado a José Antonio Kast, es legítimo él considerar que Kast es el mejor candidato, hace muchos años ya, lo apoyó cuando compitió contra Piñera, lo apoyó contra Sichel, no es nada nuevo”.

En la misma línea, agregó que “yo la verdad es que no creo que en este periodo de campaña, no es el momento de estar pasando gente al Tribunal Supremo”, enfatizando que “No es el momento de este tipo de discusiones, después analicemos”.